Cortes de luz: consejos de bromatología

Ante los cortes de servicio eléctrico, el cuidado de los alimentos que ingerimos es fundamental para evitar intoxicaciones.Así es que los Departamentos de Bromatología informan que es importante aplicar ciertas medidas para evitar complicaciones de salud.

– Cociná las carnes con cuidado y en forma completa. Si perdieron la cadena de frío (dos horas sin adecuada refrigeración), desechalas aunque conserven su color y olor.

– Lavá en forma muy cuidadosa las frutas y las verduras con agua corriente, ya que pueden haber perdido frío en su conservación.

Hay que tener en cuenta que se deben reforzar los cuidados en el caso de personas de mayor riesgo como embarazadas, chicos, ancianos y enfermos.



A tener en cuenta:

✅Mantené refrigerados los alimentos perecederos (preferentemente por debajo de los 5°C)

✅No dejés los alimentos elaborados y listos para consumir fuera de la heladera por más de 2 horas.

✅Descongelá los alimentos en la heladera, el microondas o, directamente, como parte de la cocción.

✅No cortes la cadena de frío durante el traslado de los alimentos.

✅No compres alimentos que no estén adecuadamente conservados y/o refrigerados.* ✅Cuando vayas al súper, primero elegí los productos que no necesitan frío o que no son alimentos; luego los alimentos refrigerados como carnes o yogures; y, por último, los productos congelados.

👉Recomendaciones ante cortes en el suministro de energía eléctrica

✅Mantené las puertas de la heladera y del freezer cerradas. En tal caso, la heladera conservará los alimentos fríos durante unas 4 horas.

✅El freezer mantendrá la temperatura por aproximadamente 24 horas si está a medio llenar, y por 48 si está repleto. Si el congelador no está lleno, agrupá los paquetes para que formen una especie de “iglú”, de manera que se protejan unos a otros.

✅Si el corte de luz se prolongara por más de 4 horas, colocá los alimentos en heladeras portátiles o en un recipiente hermético con hielo, que evitará el calentamiento de los alimentos durante un tiempo.

✅La clave para determinar la inocuidad de los alimentos en la heladera y el freezer es conocer la temperatura del ambiente del equipo y la de los alimentos que se encuentran en su interior. Con un termómetro, es posible verificarla.

✅Comprobá si hay cristales de hielo en los alimentos congelados. La comida en el freezer que se haya descongelado parcialmente, puede volver a congelarse sin peligro solamente si todavía mantiene cristales de hielo, o si su temperatura es menor a los 5º C.

✅Una vez que la energía eléctrica regresa, será necesario evaluar cada alimento por separado. En caso de duda, descartalo.