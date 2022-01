Caos de tránsito por obras en el centro de Funes. Comerciantes, enojados.

Provoca demoras y gran congestionamiento desde el comienzo esta obra ya que es zona comercial, lo cual motivó la queja de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes, y el permanente enojo de los titulares de comercios que afirman, “Perdemos las ventas del verano y es un lujo que no podemos darnos encima en pandemia”.

Por estas obras permanece cerrado el tránsito por calle Angelomé, los comerciantes están que arden: bocinazos, embotellamientos y tránsito a paso de hombre resultan, desde hace más de un tiempo largo, una constante.

La obra Hídrica aún no tiene fecha de finalización, no sabemos cuánto tiempo seguirá todo cortado, por el ritmo que lleva, no imaginamos cómo se complicará el tránsito aún más en algunos días.

Esta calle es un caos, los clientes tratan de evitarla y nosotros perdemos las ventas, el paliativo del doble estacionamiento no nos sumó nada”. culminó el comerciante.







En Santa Fe e Irigoyen los autos estacionados sobre la ochava y a 45°, sin control alguno dificultan a quienes deben doblar en esa esquina, y así todo es un descontrol.





Una comerciante agrega, “a esta altura ya ni escucho el ruido de las máquinas, aunque confieso que estoy preocupada por el “combo” nada agradable que vengo padeciendo en mi local, Pandemia y calle sin acceso vehicular con la consecuente merma de transeúntes. Además del caos, las pérdidas económicas son impresionantes meses y meses trabajando a media máquina”, lamenta.