Conmovedora peregrinación de Pampita a Luján

Pampita no pudo contener su emoción durante la peregrinación a Luján: “Me hacen llorar”. La modelo cumplió su promesa de ir caminando hacia la Basílica de Luján para agradecer por lo vivido durante este año y fue acompañada de un gran grupo de amigas.

Durante toda la semana previa al día sábado 2 de octubre, Pampita se preparó con el fin de realizar la peregrinación que se realiza, desde diferentes puntos de Buenos Aires, hacia la mítica Basílica de Lujan, junto a cientos de de miles de personas que se dirigen al sitio para pedir o agradecer.

Acompañada por Barby Franco y un contingente de amigas, la modelo caminó los kilómetros necesarios, bajo un cielo nublado y por momentos con lluvias alternadas, donde la emoción fue un factor predominante, ya que en la mayoría de las fotos que retrataron aquel momento, se la vio con los ojos llorosos.

La modelo junto a Barbie Franco y otras amigas caminaron hasta la Basílica de Lujan, bajo la lluvia y a pura emoción.

Al tiempo tanto ella, como Barbie fueron compartiendo algunos momentos en redes de la travesía: “Está medio fresquito, va a llover. Bueno, llegaremos debajo del agua”, exteriorizó.

Una vez conseguido el objetivo una vez más se volcó en redes para compartir el emocionante momento: “Lloramos bajo la lluvia con el corazón en la mano. Muchas veces vine a entregarle a la Virgen mi dolor y ahora vengo a agradecerle las cosas lindas”.

En la semana la conductora para Net Tv había comentado que, esta vez, iba a realizar la peregrinación para agradecer, el momento que está transitando en su vida, la llegada de Roberto García Moritán, su casamiento, la buena relación que mantiene con su ex Benjamín Vicuña, la amalgamada fusión familiar que pudieron hacer y por supuesto la llegada de Ana, su pequeña bebé fruto del amor con Robert, como lo llama ella.

En su último posteo compartió una foto, ya dentro de la Iglesia junto a un rezo muy particular: “Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! ¡Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!”.