Cómo se trabaja y se cobra el feriado largo

Cuándo es el próximo feriado

Semana Santa, período de la liturgia cristiana que se mueve según el calendario lunar, y que culmina en el domingo de Pascua, el 31 de marzo, fecha en que se celebra la resurrección de Cristo. Dos días de este período, que dan por finalizados los 40 días de la Cuaresma, tienen un estatus especial, por la importancia de los eventos bíblicos que homenajean.

El Jueves Santo —el próximo 28 de marzo— es un día no laborable, en el que las escuelas cierran y los empleadores deciden si conceder o no el descanso a cada trabajador. Legalmente, en los días no laborables el descanso es optativo por parte del empleador.

Al día siguiente es el Viernes Santo, donde el descanso se vuelve universal por ser feriado nacional. El 29 de marzo será una fecha en la que los creyentes recuerdan la crucifixión de Jesús. La ley de Contrato de Trabajo determina que en este tipo de fechas rija la paga dominical, en la que se abona el doble del sueldo diario.

Cuáles son los demás feriados de 2024

Feriados inamovibles

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados turísticos

Lunes 1° de abril

Viernes 21 de junio

Viernes 11 de octubre

Cronograma de recolección de residuos domiciliarios para el fin de semana largo

Funes dió a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios para el fin de semana largo, que incluye los feriados de Semana Santa (jueves 28 y viernes 29 de marzo) y el puente por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas (lunes 1 y martes 2 de abril).

Los días jueves 28/3, sábado 30/3 y lunes 1/4, personal municipal realizará recolección de residuos en toda la ciudad de Funes.

Viernes 29/3, domingo 31/3 y martes 2/4 no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Solicitamos la colaboración de todos los vecinos y visitantes para mantener nuestra ciudad limpia.

Municipalidad de Funes,

Cabe destacar que, durante el fin de semana largo, no funcionará el servicio del transporte municipal urbano (”Urbanito”).