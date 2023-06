Brilloni, ante la inseguridad en Rosario: “Hay contabilizados 197 puntos de venta de droga o búnkeres”

Ante la problemática del narcotráfico que atemoriza a la ciudad de Rosario, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, precisó que existen contabilizados “197 puntos de venta de droga“.

“Es importante trabajar fuerte en la prevención para que el delito no se produzca. Los vecinos quieren a su comisaría como era el modelo de antes que tenía 200 o 300 efectivos”, explicó en primer lugar.

El ministro detalló que “tienen 40 o 50 policías divididos en cuatro turno de trabajo sin los patrulleros necesarios y eso a la gente no le gusta”.

“Quédense tranquilos que si bien la comisaría no tiene recursos, sí la Unidad Regional II y las distintas direcciones de la Policía garantizan una presencia en territorio”, señaló luego. En referencia a la demanda de los ciudadanos, Brilloni sostuvo que “la gente no puede entender que al ir a una comisaría le digan que no pueden mandar un móvil o tomar una denuncia”.

Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni,