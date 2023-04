Baby Etchecopar volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli por su llegada a América Tv y le hizo una dura advertencia: qué dijo

Si bien en otra oportunidad Baby Etchecopar había dejado en claro su molestia ante la llegada de Marcelo Tinelli a América Tv, el presentador televisivo se volvió a pronunciar al respecto en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Viene con cambios e ideas para él, a mí no me tiene que cambiar nada ni traer ninguna idea, el programa está tal cual. A mí no me baja línea nadie“, comenzó diciendo. Y agregó: “El otro día me llamó asustado ‘te tomaste a mal que voy a ser gerente’, digo, pibe, escuchame, hace lo que tengas que hacer, pero conmigo no. Corta la bocha“.

Por consiguiente, expresó: “Igual, no le creo nada. Viste que en los canales de televisión ‘cómo te quiero, qué bien que estás… En tu lugar va a ir ahora una novela turca’, y te echaron a la mierda, te quedaste sin laburo. Por eso hay que abrir el paraguas antes de que llueva“.

“Está bien que vengan gerentes nuevos, programación nueva, todo, pero no conmigo. Hagan todo lo que quieran, pero las 23 es mío“, dijo al respecto.

Luego, fue consultado sobre qué sucedería si Marcelo Tinelli le diría que quiere que su programa empiece unos minutos más tarde, o que quiere sumar panelistas. A lo que Baby, sentenció: “No, Marcelo, hacé lo tuyo, que esto anda bien, venimos hace años ganando. Como decía Enzo Ferrari, cuando algo anda bien, no se toca. No necesito ninguna batuta“. “A mí no me van a tocar nada, porque me voy“, afirmó contundente.

Por último, aseguró que no lo invitaría a su programa pero subrayó: “Yo creo que si viene, le pondría los puntos, cómo quiero que se maneje… Mirá qué poco pido, después de tantos años de laburo, que no me toquen la hora ni mi estacionamiento, y yo soy feliz”.

¿Cuándo debuta Marcelo Tinelli en América TV?

A finales de marzo, el conductor firmó contrato con América TV y habló por primera vez al respecto en LAM. El conductor adelantó que regresará con el clásico ShowMatch y que también tiene ganas de hacer el Bailando. A su vez, había revelado que se encargará de la gerencia artística del canal.

“Primero agradecerle a todos por esta oportunidad, estoy contento. Voy a trabajar en la gerencia artística del canal y por eso quiero conocer a los programas y conocer a quiénes trabajan, a todos. A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time, vos me vas a pasar a mí. Se va a llamar ShowMatch y también queremos hacer el Bailando 2023. Vamos a ir lunes, martes, jueves y viernes a las 22 hs“, adelantó Marcelo Tinelli en ese entonces durante un móvil con LAM.

Respecto al formato del programa contó: “Ya empezamos a tirar nombres para los participantes y el jurado, que me gustaría que sea el histórico. Vamos a volver a tener un estudio grande, vamos a hacer un Big Show. Tenemos ganas de hacer cosas que tengan que ver con la interacción en las redes sociales y el streaming. Que podamos tener como un baila TV, algo como es Luzu TV”.

“Van a ser 16 o 18 parejas. El jurado va a ser de cuatro y puede haber un quinto jurado también“, detalló. Respecto a cómo surgió su diálogo con América, Marcelo dijo: “Comenzamos el 10 de enero a charlar en Uruguay, hicimos un asado en casa. América tiene algo con el tema de la noticia, como es en vivo, está muy vivo siempre, siempre recurrís a América”.

La presencia de Tinelli ya se había convertido en un hecho después de que el canal anunciara en su pantalla que con el fondo musical de Twist And Shout de The Beatles, clásico tema de apertura para Showmatch, que alguien desembarcaría en la emisora. “Hablaron, opinaron, dijeron de todo. Ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles en América”, reza la voz en off del clip.