ATP Madrid: Alcaraz ganó y se acerca al número 1

En el Manolo Santana, Carlos Alcaraz revalidó el título de Mutua Madrid Open al superar por 6-4, 3-6 y 6-3 a Jan-Lennard Struff y se acercó a cinco puntos del primer puesto del ranking ATP.





Pese a su calidad como tenista, el español vivió una dura e intensa final contra su rival alemán, quien reflejó en la cancha la razón por la que llegó a la última instancia. Así, Alcaraz logró imponerse desde el principio con un dominante primer set, pero la situación se tornó complicada en el segundo.

Con un 3-6 en contra, el español mostró su fortaleza mental y con una capacidad de resiliencia revirtió el partido en el tercer set, y superó por 6-3 a Struff. “Hoy he disfrutado a ratos. A veces he sufrido más que he disfrutado, pero al final hay que vivir estas situaciones. Los nervios muchas veces te pueden, las piernas te pesan… pero he disfrutado más que he sufrido”, comentó en la entrevista posterior al partido.

Además, agregó luego que “hay golpes que en los entrenos no suelo hacer y aquí me salen, me repito a mi mismo que haga magia y te sale de dentro”. Con este nuevo campeonato, Alcaraz quedó a solo cinco puntos del primer puesto y, en caso de participar en el Masters 1000 de Roma, superará a Novak Djokovic.