Agustín Rossi defendió las PASO: “A nuestro espacio le vendría bien”

Agustín “Chivo” Rossi, Interventor de AFI, se refirió a la posible eliminación de las PASO y expresó: “Yo soy un defensor. Creo que a nuestro espacio político le vendría bien tener PASO”.

Además, Rossi, uno de los referentes del Frente de Todos agregó enAlocarla por El Destape Radio, que “es un buen sistema para elegir quién nos va a representar”. Se sumó así a otro pedido que ya hizo Leandro Santoro.

El diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro, quien también le brinda asesoramiento a Alberto Fernández, aseguró este domingo que las PASO no deben suspenderse, tal como consideraron algunos dirigentes dentro del Gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 2023. El legislador porteño fue contundente al señalar que “de ninguna manera” se deben suspender las elecciones primarias, y advirtió que “hay que ser categóricos” en el rechazo a esa posibilidad, que surgió desde el oficialismo y que se convirtió en un rumor que ganó fuerza en los últimos días.

“Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, indicó en una entrevista concedida a la radio Futurock.

Por otra parte, Rossi habló como titular de la AFI sobre los audios de Revolución federal presentados por la AFI y sobre esto dijo: “Del audio mismo se desprendían una cantidad enorme de delitos y debía ser analizado”. “Eso es responsabilidad de la Justicia. Nosotros lo que hicimos fue acercarla a la Justicia una presentación judicial”.

“Ahora apareció, en un chat de Carrizo, un intento de querer matar a Máximo Kirchner”, dijo. “Revolución Federal es un grupo extremista de derecha. Hay un crecimiento de estos grupos extremistas violentos en todo el mundo, son una derivación del neonazismo”, aseveró.

Rossi asimismo agregó: “Estoy convencido que en todos los hechos que suceden en la política hay que analizar los contextos. Hay contextos que viabilizan determinados hechos y otros contextos que no los viabilizan”.

Y cerró: “Yo creo que esta violencia verbal y física apareció en el 2008, en el conflicto de la 125. El calificativo de “yegua” para Cristina Kirchner”. “En ese conflicto fui víctima, en 5 oportunidades, de acciones de agresión, mal llamadas escraches. En 3 de ellas me rompieron el auto, conmigo adentro”, siguió.

Concluyó: “14 años después, miro retrospectivamente y no sé si (no denunciarlo) fue la mejor decisión. Yo tendría que haber denunciado para demostrar que hay límites que no se pueden pasar. Tenemos que asumir que estamos ante un acontecimiento político de tal magnitud que reconoce pocos antecedentes en la historia política argentina”.

“El viernes (post atentado), en la reunión de gabinete, dije que aconsejaba a todos los dirigentes políticos que mejoren su sistema de custodia porque, en general, suele pasar, cuando sucede un hecho de esta magnitud, que se intente imitarlo”, dijo.

Sobre la AFI contó: “Estamos con un paradigma distinto, una cabeza cambiada. Antes que esto suceda, había dirigentes políticos que decían que la AFI tenía que desaparecer (…) y hoy todos los días me preguntan qué hizo, qué hace, qué puede hacer la AFI. Hacer inteligencia tiene que ver con aportar a la seguridad del país y de los ciudadanos. No tiene que ver con los malos ejemplos que se llevaron adelante durante la gestión del macrismo”.