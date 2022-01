Advierten que hay intentos de estafa con Billetera Santa Fe

Bloqueá el acceso a tu celular con un código de bloqueo, un PIN o un

mecanísmo de biometría.

Actualizá regularmente tus aplicaciones y sistema operativo de tu

celular para tener las últimas actualizaciones de seguridad.

Nunca instales aplicaciones por fuera de Play Store o App Store, no se

puede garantizar que sean legítimas.

No uses la misma contraseña para diferentes cuentas. Sobre todo si

son de alto riesgo, como las de los servicios bancarios o comerciales.

No divulgues tus contraseñas bajo ningún concepto por más que

recibas llamadas telefónicas que parezcan ser genuinas.

No utilices información personal como fecha de cumpleaños o

aniversarios, patente de vehículo, nombre de la mascota, direcciones

o cualquier dato que pueda ser obtenido por un defraudador