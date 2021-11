A un mes de la intervención coronaria Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud

Mirtha Legrand ingresó de urgencia al Sanatorio Mater Dei el pasado 30 de septiembre y debió ser operada de una obstrucción coronaria por la que decidieron colocarle dos stents en el corazón.

A más de un mes de la intervención, la Diva de la televisión habló sobre su estado de salud: “Estoy evolucionando muy bien”, contó a Teleshow en las últimas horas mientras continúa recuperándose en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Acompañada por su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale, los médicos la controlan bien de cerca para ver cómo sigue su recuperación que por ahora, afortunadamente, es muy favorable.

Marcela decidió recordar cómo fue el día que Mirtha se descompensó. “Yo la vi cansada, se sentó a tomar el té con todos nosotros y de golpe me dijo: ‘Me voy a sentar en el sillón del living’. Trasladamos todo para estar con ella.Ahí me miró y me dijo: ‘Llevame al Mater Dei’”, detalló sobre aquel 30 de septiembre.

A tres semanas de que fuera dada de alta Mirtha Legrand tras permanecer varios días internada, Marcela reveló en Intrusos (América), el desesperado pedido que le hizo su mamá cuando estaba en el momento más crítico de la internación.

En la charla que la conductora tuvo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares,

Luego, Marcela admitió que sufrió mucho por la salud de su madre: “Yo me asusté mucho. Cuando salió del sanatorio, me agarró como si me hubiesen tirado de un quinto piso. Dolor en todo el cuerpo, mucho cansancio. Lo único que quería era dormir. Y detalló el fuerte pedido que hizo la legendaria conductora: “Es infernal estar en una terapia, ella les pidió a los médicos: ‘Sáquenme de aquí porque se me va enfermar la cabeza’. Estás llena de aparatos, hay que bancarse eso”.

Por último, para llevar tranquilidad, la conductora de Las Rubias (KZO) se refirió a la pronta recuperación de Legrand, “Está espléndida, se maquilla todos los días, se viste como para salir y hace toda su caminata por la casa. Es admirable. Mi mamá se internó y al día siguiente… Ya saben todo. No se puede creer esta mujer, que siga siendo tan bella, que se maquille, se hace el color en el pelo, hace gimnasia”, expresó.

Mientras tanto Juanita sigue al frente de sus dos programas, “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La Noche de Mirtha Legrand”. La nieta de Legrand la reemplaza desde que estalló la pandemia del coronavirus pero debido a estas circunstancias seguirá en la conducción hasta nuevo aviso.