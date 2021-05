¿Por qué el 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia?

Hoy es el día en que hacemos homenaje a esa persona que suele ser el speach de todos los avisos publicitarios: “Ante cualquier duda consulte con su médico de cabecera”.

Porque hoy , es el Día Mundial del Médico de Familia.

Esta efeméride se estableció en 2010 cuando el organismo WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) en la ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Medicina Familiar de Cancún, México fijó que el 19 de mayo sea la fecha para homenajear a esta rama de la medicina.

¿Qué es un Médico de Familia?

El médico general/médico de familia es un generalista, por tanto no debe confundirse con el médico Clínico, en tanto que acepta a toda persona que solicita atención, al contrario que otros profesionales o especialistas, que limitan la accesibilidad de sus servicios en función de edad, sexo y/o diagnóstico de los pacientes.

Su trabajo transcurre tanto en el hospital como en el Centro de Salud en las distintas áreas de conocimiento médicas, quirúrgicas y de urgencias y conocimientos en áreas de Salud Pública y Medicina Comunitaria a través de seminarios y trabajos prácticos. La mitad de la formación transcurre en un centro de salud acreditado para ello.

Asimismo el médico de Familia es el especialista cuya área de conocimiento abarca a la persona como un todo.

No obstante la medicina familiar, comprende la atención médica continua e integrada al individuo y a su familia en todas las edades. Esto incluye a niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores.

Esta atención se realiza independientemente de la presencia o no de enfermedad, ya que está orientada a la promoción de la salud y a la prevención a partir del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.