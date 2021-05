Las zapatillas Nike vuelven a fabricarse en Argentina en junio de este año

Durante el acto encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la empresa de calzado e indumentaria deportiva Dass, el director del grupo para América Latina y presidente del mismo en la Argentina, Brian Handley, anunció que Nike volverá a fabricar en el país.

“En nuestro encuentro a principio de año con el embajador Scioli hablamos de los desafíos que presentaba Argentina y (…) delineamos un plan para fortalecer la producción nacional e incrementar la industria argentina. Ese plan, hoy, se convierte en la realidad: hemos asumido un compromiso de duplicar la producción de esta planta alcanzando dos millones y medio de pares este año a través de nuestras marcas Fila, Umbro, una nueva incorporación de la marca Asics y, también, a partir de junio, iniciará su producción la marca Nike”, detalló Handley.

Nike, una de las marcas líderes en indumentaria y calzado deportivo a nivel mundial, había anunciado que dejaría de fabricar en el país a principios de febrero de 2020 para concretarla a mediados de ese año.

Según afirmaron en un comunicado por aquel entonces, la pipa dejaba que sus productos fueran comercializados por una licenciataria internacional, lo que catalogaron, en un comunicado, como un nuevo modelo es “más rentable, eficiente en capital y de mayor valor agregado”.

“Con este modelo Nike no se va de Argentina. No se trata de una gestión puramente comercial o transaccional. Vamos a cocrear planes y definir las estrategias. Llevamos más de 25 años en el país, con una presencia fuerte como marca, y buscamos que el distribuidor aporte su know how para sumar y seguir teniendo presencia fuerte en la región”, fueron las palabras que le dijo Carlos Homedes, gerente general de Nike para Argentina, a La Nación, en febrero del año pasado.

Ahora, según pudo confirmar Darío Vera, delegado de Dass, a BAE Negocios, Nike tendrá dos líneas de producción y el objetivo de ambas marcas es sustituir importaciones. La planta de Dass tiene ocho líneas de producción activas, planea sumar nueve más, hasta llegar a un total de 15 líneas de producción y destinar dos de esas líneas a Nike de manera exclusiva.

“Entre 2015 y fin de 2019 nos despidieron a 1200 trabajadores. Ese año, todo lo que se fabricaba en la planta era Nike, el resto de las marcas se importaba. La empresa aguantó todos los embates con sus seis líneas de producción sólo para Nike. Hasta que un día, cuando se enteró que Nike se iba, nos citaron y nos informaron que iban a cerrar. Ahora volvemos a estar contentos, trabajadores, empresa, sindicato y Gobierno hicimos mucho juntos para poder revertir todo”, finalizó Vera.