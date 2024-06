Miguel Ángel Russo habló sobre su enfermedad y dejó un conmovedor mensaje

Miguel Ángel Russo habló sobre cómo vive su enfermedad y dejó un conmovedor mensaje.

Miguel Ángel Russo habló con la prensa y un grupo de hinchas al término de un entrenamiento y contó cómo vive el tratamiento de su enfermedad. El técnico de Rosario Central tiene cáncer y debe seguir un riguroso tratamiento para mantener su salud.

“A mí me toca lucharla en forma privada, no me gusta todo el ruido. Soy solidario, es la única manera. No hay otra”, dijo el entrenador que se mostró conmovido por la pregunta que le hicieron.

En ese momento los hinchas le demostraron todo su apoyo y le dijeron: “Estamos todos agradecidos con tu entrega”.

El DT de Rosario Central habló sobre cómo atraviesa el tratamiento de su cáncer de próstata. (Foto: Twitter/RosarioCentral)

Russo habló después de la importancia que tiene el fútbol en su vida. “Yo hago charlas. Mi cabeza se dispara atrás de una pelota”, explicó mientras que los hinchas lo miraban conmovidos por la entereza con la que habló de una enfermedad que pone en riesgo su vida.

Por último, antes de irse, agregó: “Un millón de gracias. Lo que necesiten”.