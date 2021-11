Zaira Nara habló de la China Suárez tras el Wandagate: “De ella no sé qué pensar”

Zaira Nara rompió el silencio sobre la China Suárez, su amiga, en medio del Wandagate -que recrudeció este lunes- y habló con Ángel de Brito sobe el escándalo que involucra a su hermana Wanda, su cuñado, Mauro Icardi, a la actriz, y ahora también a su esposo, Jakob Von Plessen, señalado como cómplice del jugador el PSG.

El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que intercambió mensajes con la hermana de Wanda Nara. “Le pregunté por lo que contó Amalia Granata”, dijo, y explicó: “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el amantazgo con La China. Les leo textual lo que me dijo”, lanzó el periodista.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, le dijo Zaira Nara a Ángel de Brito en un mensaje de WhatsApp. “Y no puedo decir el calificativo”, señaló el animador preservando la palabra que uso la conductora para referirse a la situación. Cuando de Brito le preguntó sobre la China, Zaira dijo: “Yo de ella no sé qué pensar”. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, sostuvo.

CHINA SUAREZ Y ZAIRA NARA

Para finalizar, el jurado de “La Academia” contó que le consultó por Jakob, su marido y padre de sus dos hijos, después de serseñalado como cómplice en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi. “No me dijo, pero firmo acá que algún quilombo con Jakob habrá tenido. ¡Qué obvio son los hombres!”, cerró Ángel de Brito.

JAKOB VON PLESSEN, ZAIRA NARA, MAURO ICARDI Y WANDA NARA

Qué hizo Jakob Von Plessen que causó el enojo de Zaira Nara

Amalia Granata afirmó en Polino Auténtico que el marido de Zaira Nara, Jakob Von Plessen, tenía conocimiento de los mensajes que Mauro Icardi intercambió con la China Suárez, lo que después produjo un escándalo con Wanda Nara al punto de quedar al borde del divorcio del futbolista.

“Yo tengo un dato que no tiene nadie”, dijo este sábado la periodista y diputada provincial de la provincia de Santa Fe. “Tengo información posta. Claro que van a decir que es mentira como todo. Pero está confirmado sino no la diría”, aseguró confiando en la data que a la que tuvo acceso.





“En el todo el escándalo de Wandagate, hubo un conflicto entre Zaira Nara y su marido Jakob Von Plessen”, reveló. Y detalló:”. En el último viaje que hizo Zaira Nara a Paris, a visitar a su hermana. Ellas se fueron solas con sus hijos a Milan”, expresó la panelista.

JAKOB VON PLESSEN, WANDA NARA y MAURO ICARDI

“Lo que sospecha la empresaria y la conductora, es que en el momento que ellos quedaron solos, Icardi le conto a Jakob sobre los mensajes que se mandaba con la China Suarez”, dijo, y sumó: “Lo cubrió como cuñado”, ante esto, Marcelo Polino, amigo intimo de la China, lanzó: “No hubo encuentro entre Mauro icardi y la China Suarez, te lo afirmó yo”, cerró el periodista asegurando que el chichoneo -como lo llamó Luis Ventura- sólo quedó en lo virtual y no se concretó el affaire.

Qué dijo Zaira Nara tras la reconciliación de Wanda y Mauro Icardi

“El amor siempre triunfa…”, escribió Zaira Nara en una historia de Instagram, replicando el posteo que hizo Wanda que retrataba su reconciliación con el jugador del París Saint-Germain Football Club, a fines de octubre. “Lo demás es puro cuento“, agregó, sin mencionar a la China pero en referencia a la tormenta que atravesó la pareja.

Lo más picante fue cuando Connie Ansaldi escribió En Twitter: “A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida”. Si bien Connie no menciona a la China, se refería a ella. El punto fue que Zaira le puso me gusta.