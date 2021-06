Viviana Canosa lleva a la Justicia a Jorge Rial por El Dipy

Canosa explotó en su programa de A24 luego de que Jorge Rial revelara, antes de renunciar a TV Nostra, un supuesto encuentro íntimo entre ella y El Dipy en la casa de la locutora. Dentro del relato, el conductor metió a la hija de la conductora, quien al escucharlo decidió accionar legalmente contra él además de catalogar la situación como una “operación”

Luego de sentenciar que Gustavo Sylvestre es “Chupabraguetas del poder”, Viviana Canosa se tomó unos minutos en su programa Viviana Con Vos para referirse al rumor que la vinculaba sentimentalmente a El Dipy, pero específicamente, sin mencionar su nombre,

“Yo me como informes, informes. Digo ‘hola, que tal, buenas tardes’ y me hacen operetas. Me inventan romances, que voy en baúles, que vienen de delivery a mi casa chongos”, empezó diciendo Canosa sobre el tema. “Lo último que escuché, que es un escándalo para mí, que me avisaron, que un comunicador, obviamente esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija“, continuó.

“No me operen más, y si quieren seguir operándome, operen. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery… no lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”, señaló visiblemente enojada, para hablar de “un comunicador” que divulgó una historia donde se mencionaba a su hija, Martina, de 8 años de edad.

Además de negar tajantemente todas las versiones, Viviana Canosa lanzó: “Como soy una mujer libre, la verdad que no iría nunca en un baúl. Para ir en un baúl de un auto a cog**** a un tipo, tiene que ser el hombre de mi vida y mucho más. Y no lo hago. No me operen más. ¿Decir que un tipo sube a mi casa con un medicamento para mi hija disfrazado de delivery? Basta. Yo voy a seguir, con cartas documento“, anunció, mencionando también a su abogado, y panelista del programa, el Dr. Manuel Dragani.

“No es una boludez. Me puedo bancar que me inventen un romance, pero no se metan con mi hija ni mi dignidad de mujer. Me van a respetar. Y si no me van a respetar, van a hacerlo porque voy a mandar una carta documento a la Justicia“, concluyó su catarsis.

Qué dijo Jorge Rial sobre el supuesto romance de Viviana Canosa y El Dipy

Luego de pasar un informe de la pelea del Dipy y Diarco, Rial comenzó de manera picante: “Vos sabés que tengo el cuentito de un cantante que fue visto en un lujoso complejo de departamentos, camuflado como repartidor de delivery: gorrita, barbijo, lentes y paquete en mano. Dijo que iba a llevar algo para una conductora de canal de cable“.

Y continuó dando más detalles de esta historia: “Los de seguridad llamaron a la conductora del programa de la tarde, que trabaja en cable, para decirle que no podía subir, que tenía que bajar y recibir ella el delivery. Ahí dijo que en realidad era un amigo que le iba a llevar un remedio para la hija. Los de seguridad le pidieron documento al caballero y como no los tenía, se dio una gresca“.

“No sé pero creo que le llevaba remedios o dióxido de cloro“, contestó el ex Intrusos, en clara alusión al escándalo de la hoy conductora de A24 en 2020, cuando bebió una misteriosa sustancia no avalada por científicos en Nada Personal (El Nueve).