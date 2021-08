Talleres gratuitos para Adultos Mayores

Consejos para que los adultos mayores afronten la segunda ola

Pese a que esa franja importante fue vacunada, se pide a personas de tercera edad que no se relajen.

Además, llaman a optar por nuevas formas de contacto ya que la ansiedad es uno de los síntomas detectados.

El grupo de entre 60 y 90 años es gente que ya ha pasado por otras situaciones difíciles. Hubo gente que no salía a caminar, hoy por hoy no es la misma situación que el año pasado, se puede salir al patio a tomar sol, o pasear por las plazas, que tiene que ver con producir vitamina D, que no sólo es buena para los huesos sino para mejorar los procesos de respuesta de inmunidad a enfermedades y el coronavirus en una de ellas.

Los Adultos mayores tienen esta capacidad de resiliencia, de adaptarse. Han buscado caminos de salida tratando de buscar opciones para acomodarse a la situación.

Entre las sugerencias para los adultos mayores, a quienes probablemente la situación los afecte en mayor medida, ya que de por sí suelen tener más tiempo libre y menos compañía y quizá son los que no tienen “mucho tiempo para perder”, se encuentra la de evitar la sobrecarga de información porque Genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Buscar solamente noticias puntuales una vez al día y nada más. También, prestarle atención a la actividad física y mental.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Funes invitan a sumarse a estos Talleres

Labores – Adultos Mayores

Días: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 9:50 horas

Punto de Encuentro – Adultos Mayores

Días: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 10:50 horas

Mente Activa – Adultos Mayores

Días: Lunes, Miércoles y Viernes de 11:00 a 11:50 horas