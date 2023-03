Susana Roccasalvo apuntó contra Luciana Salazar por pedirle plata a Martín Redrado y ella estalló: “Es increíble tu mala intención”

LUCIANA SALAZAR Y SUSANA ROCCASALVO | CAPTURA

Susana Roccasalvo apuntó contra Luciana Salazar por exigirle a Martín Redrado que cubra las necesidades económicas de su hija, Matilda. Tras el revuelo, la modelo estalló en la red y le respondió a la locutora.

El domingo 26 de febrero en Implacables (El Nueve) pasaron una nota que le hicieron a Luciana Salazar, donde se quejó nuevamente porque Redrado no le paga la cuota alimentaria de su hija. Tras regresar al piso, Susana Roccasalvo sentenció: “Seguimos todos sin entender mucho. Cuando una mujer decide ser madre, obviamente, él le habrá dicho que la acompañaba si esa era su necesidad… ustedes saben que ella no puso el cuerpo, hizo un embarazo subrrogado que sale una fortuna. Seguramente él la ayudó. Lo que no se entiende que ella le haya hecho firmar. Es todo tan raro“.

“Cuando una mujer tiene la convicción de ser madre, ella no es la única, está la periodista Débora D´Amato… están siendo madres de una donación.

Es la decisión de una mujer, no se puede esperar a que alguien te mantenga para tener a una hija. Pero es la nueva moda parecer ser de algunas mujeres. Esto no es una crítica destructiva hacia Luciana, pero no lo podemos entender.

Una es madre porque quiere serlo en las buenas y en las malas, con poco dinero o con mucho dinero. Es madre“, siguió la conductora de El Nueve.

Y cerró: “En la nota dijo ‘De Matilda me ocupo sola’… ¡Como todas las madres! Uno no tiene un hijo para que se lo cuide su madre, su tía, su hermana. Uno tiene un hijo para criarlo sola, por eso, si no te da el piné, tené un solo hijo, de la forma que sea, y se terminó.

Yo no escucho a otras mujeres públicas que estén siendo madres, como el caso de Débora, que ha puesto su cuerpo, aunque hay otras que no pueden por motivos de salud… crialo y se terminó. Es todo muy raro, muy raro“.

Luciana Salazar cruzó a Susana Roccasalvo por meterse con su maternidad

En Twitter, la modelo citó una nota del portal Ciudad Magazine y escribió su descargo por los dichos de Susana en su programa.

“Es increible tu mala intención Roccasalvo, comparando dos casos totalmente diferentes con la unica intención de desinformar. Defendes, con mentiras a un funcionario EMBARGADO POR LA JUSTICIA que no cumple con lo firmado ante ESCRIBANO PUBLICO y que no respeta ni su propia firma“, estalló Salazar.

Cabe recordar que el año pasado, la Justicia embargó preventivamente una de las cuentas bancarias de Martín Redrado por adeudar 10 meses de la cuota alimentaria de Matilda.

Luciana Salazar dio los detalles del embargo e hizo público el oficio del 17 de octubre del presente año.

Nuevo revés judicial para el empresario y ex presidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado. Según dio a conocer de manera reciente en su cuenta de Instagram de Luciana la justicia ordenó el embargo a una de las cuentas con mayor movimiento de la expareja de la modelo.

“A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria, la justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del Sr. Martín Redrado, conforme a derecho”, escribió en la primera historia Luciana Salazar.

La madre de Matilda Salazar (4) le subió el tono a su comunicado y apuntó de manera directa contra su expareja: “Es una vergüenza que, quien fuera presidente del Banco Central, y hoy, director General de Fundación Capital, tenga, paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor”.

“Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartió más de 10 años, ya que, nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio. Sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo y por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, que quedaron plasmados con todo lo que firmó”, aseguró Luciana Salazar en su contundente posteo.

Pero las palabras de la famosa bailarina no quedaron ahí y en sus palabras, hizo mención de manera silenciosa a la actual esposa de Martín Redrado, Lulú Sanguinetti. «Espero que tengas a tu lado alguien que te ayude a entender “que el despecho nunca te lleva por el buen camino”».

Luciana Salazar finalizó su fuerte posteo: “Pensando que me hacés daño a mí, en mi opinión, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos), pero, principalmente de lo hacés a vos mismo, que me consta, sos un prestigioso economista“.

Según el oficio judicial, se autorizó el embargo a una de las cuentas que el economista tiene en el Banco Galicia y lo intima a hacer los pagos en dólares estadounidenses.

Luciana Salazar afirma que Martín Redrado jugó con los sentimientos de Matilda

Luciana Salazar estuvo como invitada al programa de Mirtha Legrand y habló del vínculo y la relación que hay entre ella, Martín Redrado y su hija Matilda.

Como ya lo ha dicho en varias oportunidades, Luciana aseguró que el nacimiento de Matilda fue un proyecto de los dos como pareja y sumó: “Hay muchas formas de ser padre y Redrado jugó con los sentimientos de mi hija”.

La modelo aseguró que su hija Matilda Salazar cuando ve a Martín Redrado en al TV lo llama por su nombre y no lo reconoce como papá. “No le dice papá, porque él nunca se comportó como un padre aunque siempre pidió ser la figura masculina de ella”.

