Sorpresa en vivo: Fabián Doman anunció que deja el periodismo y cambia de profesión

Fabián Doman deja la radio y la televisión por un puesto en una empresa

Este miércoles Fabián Doman volvió a Intratables (América) después de haber dado negativo en el test de coronavirus y realizó un sorpresivo anuncio: “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”, expresó.

Y siguió: “Voy a ser, a partir de mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de la Argentina, y estoy hablando de Edenor, la empresa eléctrica más importante del país”.

Después contó que su situación laboral se resolvió “todo en las últimas horas, por eso cuando me preguntaban yo decía que ‘no’ y creo que en el fondo decía eso porque me costaba dejar el periodismo”.

En ese momento, el conductor recordó sus comienzos en los medios: “Pocos lo saben pero yo no empecé siendo periodista sino como asesor de comunicación y de imagen. Fui jefe de prensa de una campaña presidencial en el ‘89, la de Alsogaray. Después hice periodismo, lo dejé, viví en Estados Unidos y fui director de prensa de la Embajada. También en la comunicación internacional de la negociación de la deuda en el 2002, con el FMI y con el Banco Mundial, esto lo conté muchas veces”.

Doman anunció que deja el periodismo. (Foto: Twitter @radiolared)

Doman remarcó entonces el motivo de su decisión, la cual lo lleva a alejarse de los medios: “Ahora vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa. Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó mucho tomar la decisión porque yo no cambio de empresa, cambio de profesión, de vida”.

“Me costó mucho tomar la decisión porque no es que cambio de empresa, cambio de profesión, de vida”, expresó y después agradeció a “la gente”. “Estoy dejando un hijo. Amo este programa, los quiero a todos. Gracias por cómo me trataron”, cerró.