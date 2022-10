Sebastián Cobelli confirmado entre los participantes de la nueva temporada de ‘El Hotel de los Famosos’

Seba es futbolista delantero , de 44 años, funense que comenzó su carrera deportiva en NOB, para desarrollarse luego en distintos clubes de Argentina y el mundo, ahora se sumará al Staff del hotel de los Famosos

Ahora Cobelli ingresa al Club de los Famosos y con su paso por el Hotel, se espera de él que cuente anécdotas de su desempeño en el deporte y también de su mediatica señora Fernanda Vives, pero sobre todo, esperan que su desempeño en los juegos sea de excelencia, porque descuentan su performance física.

Pero además esperan que sepa construir un personaje querible y picante para que permanezca por mucho tiempo y porqué no, llegue a ser finalista y un postulante a ganar.

Confirman la fecha de inicio de El Hotel de los Famosos 2: cuándo será

Revelan que El hotel de los famosos comenzaría a emitirse por la pantalla de El Trece el día 15 de enero.

El hotel de los famosos fue una de las grandes apuestas de El Trece para el 2022 después de un 2021 bastante flojo en materia de rating, y el ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis devolvió la confianza con mediciones más que sólidas. Por eso, apenas terminó, las autoridades de la señal del Grupo Clarín y la producción del reality comenzaron a preparar la segunda temporada con nuevas celebridades y algunos cambios. Desde entonces empezaron a circular nombres de posibles participantes y también confirmados, pero faltaba conocerse cuándo comenzarían las grabaciones.

Sin lugar a dudas, ‘El Hotel de los Famosos‘ fue una de las grandes revelaciones del año, en la pantalla de El Trece. Es que, el reality de convivencia de famosos arrasó en el rating desde que salió al aire. Es por esto que, el canal decidió comenzar a planificar una segunda temporada, que comenzará pronto. Frente a esto, en ‘Mañanísima‘, decidieron confirmar los participantes de esta nueva temporada.

Luego de muchos preparativos, el lunes que viene se comenzará a grabar la segunda temporada de ‘El Hotel de los Famosos’. Tal como sucedió en a primera edición, estará conducido por Pampita y el Chino Leunis, y los gerentes serán Christian Petersen, José María Muscari, Juan Micheli y Gabriel Oliveri. Mientras que, en las últimas horas, se fueron confirmando los participantes de esta segunda temporada.

Es por esto que, en ‘Mañanísima’, decidieron revelar uno por uno a todas las figuras que se sumarán a este reality. Charlotte Caniggia, Alejo Ortíz, Martín Coggi, Emiliano Rella, Sebastián Cobelli, Fernando Carrillo, Federico Barón, Enzo Aguilar, Juani Martino, Delfina Gerez Bosco, Abigail Pereira, Rocío Marengo, Érica García, Florencia Moyano, Marian Farjat, y Mimi Alvarado, son los 16 participantes.







Minutos después, recibieron en el piso a Gabriel Oliveri, que fue al canal a hacer las fotos para el reality, y le preguntaron por todo lo que sucederá los próximos días. «Tenemos que ir algunos de los talentos, mañana a ensayar a Cañuelas. Tengo entendido que el lunes empezamos la grabación», expresó el gerente del reality, y opinó uno por uno de todos los participantes.

Sin dudarlo, confesó que a Mimi «le tengo miedo». Pero luego, expresó: «No le tengo miedo a nadie… A Mimi sí porque es bravísima, pero em competencia y todo eso, que vengan». Entonces, Estefi Berardi le preguntó si en esta temporada van a recibir visitas los participantes, y Gabriel sorprendió al revelar que «esta vez no. Porque el huevazo que me dieron a mí, fue porque la expareja del Chanchi le dijo ‘este dijo que vos sos un mafioso’. Así que, que no sepan las barbaridades que voy a decir en los programas».