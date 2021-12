Santi Maratea lo hizo de nuevo: habló con el niño pastelero para ayudarlo y su mensaje se viralizó

Joaquín Nahuel es un chico que se volvió viral en las redes sociales por vender tortas para pagar una cara cirugía que debe realizarse. El pequeño sufrió un accidente doméstico por el cual se le quemó el 25% de su cuerpo y ayuda a sus padres juntarla cantidad enorme de dinero que le cuesta la intervención médica para poder llevar una vida normal.

En los últimos días muchos famosos quisieron brindarle su ayuda para que pueda alcanzar su objetivo. Uno de los que recientemente se puso en contacto con él es Santiago Maratea, el influencer argentino conocido por su capacidad de juntar dinero para ayudar a diferentes causas:

“Hola ¿alguien me puede explicar todo sobre el nene de las tortas? Estoy full Madeleine y no pude ver mucho, pero supuse que ya había conseguido la plata que necesitaba, pero recién me dicen que creen que no, ¿alguien sabe?”

Luego agregó: “El nene de las tortas se ganó mi corazón de verdad”, y compartió la captura de la conversación. El influencer de esta forma dejó en claro que quiere sumarse a la causa y armar una campaña para que Joaquín pueda operarse, ya que necesita colocarse cuatro expansores que cuestan 500 dólares cada uno.

Tras su bomba de curiosidad, inmediatamente se animó a escribirle al niño para ofrecerle su ayuda y acompañamiento, a lo que l chiquito contestó sin dudar, subieron un print de pantalla y el incio de la conversación se hizo viral. Posteriormente, el influencer les consultó a sus seguidores:

“A la gente que dice ‘odio todo lo que haga Santi Maratea’ les pregunto, odian todo lo que hago o lo que odian es que siempre todo me salga bien?”. Acto seguido, anunció: “Igual las críticas son lo de menos, hoy vamos a darle una mano a Joaquín (el nene que hace tortas) le pese a quien le pese”.

Luego de este revuelo en las redes, Santi anunció que comenzarán la colecta para que Joaquín pueda conseguir el dinero y así pueda colocarse los cuatro expansores que cuestan 500 dólares cada uno, que mejoraran su calidad de vida y su aspecto tras un terrible accidente con agua hirviendo.