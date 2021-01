El Intendente habló del reclamo de los médicos, en “El Primero de la Mañana LT8”en la mañana de hoy, luego de la Caravana en defensa de la salud pública, que recorrió ayer toda la ciudad de Funes dónde los Profesionales de Salud marcharon acompañados por AMRA, su sindicato, pidiendo mejores condiciones laborales, reincorporación de sus compañeros despedidos e insumos para el desarrollo de sus tareas.

En una entrevista en la que promocionó futuras obras y gestiones, al ser interrogado sobre este tema, respondió, “El municipio mantiene un conflicto con un grupo de médicos a los que no se les renovaron los contratos de trabajo. Al respecto, Santacroce fijo posición: Respecto del conflicto con los médicos despedidos, no se renovaron contratos a los especialistas que reemplazaban a los profesionales de planta permanente, no podemos dilapidar recursos ni pagarles a médicos que no van a trabajar”.

Rolvider Santacroce, “En la salud pública del municipio, los médicos tienen que trabajar las 30 horas semanales, no necesitamos especialistas”

Y agregó, “En la salud pública del municipio, los médicos tienen que trabajar las 30 horas semanales, no necesitamos especialistas. Acá se malgastaban los recursos, existen los médicos de planta permanente y los que se contrataban para reemplazar a esos médicos que no trabajaban. La población es atendida como corresponde. Es falso que despedimos a profesionales de la salud, no seguimos contratando a médicos porque existen otros médicos que deben cumplir su horario porque pertenecen a la planta permanente. Cuidamos los recursos de los ciudadanos, soy un administrador de recursos de la intendencia y debo cuidarlos” remarcó el Intendente



Ahora los vecinos reclaman, “Pedimos coherencia al Intendente, que en medios rosarinos dice ¨Es falso que despedimos a profesionales de la salud, no seguimos contratando a médicos porque existen otros médicos que deben cumplir su horario porque pertenecen a la planta permanente ´´, y ayer posteó en sus redes sociales que contrató a diez médicos más:

¿Se encuentra bien el Intendente?, ¿Lo que hoy escribe con la mano, lo borra mañana con el codo?. Coherencia por favor, no sabemos cual es la verdad de los despidos, ni de las incorporaciones. ¿Sobraban o faltan médicos?, queremos que el Intendente mantenga sus dichos y no que los acomode a las circunstancias según su conveniencia”.