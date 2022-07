Sabrina Garciarena, categórica sobre la actualidad del país: “No puede haber más planes sociales que personas trabajando”

Sabrina Garciarena dio una entrevista y fue categórica al hablar sobre la actualidad económica del país. “La gente la está pasando mal, es muy difícil vivir acá, es un país para valientes”, declaró.

La actriz dialogó con Pablo Montagna para su programa en Radio Rivadavia, Pasa Montagna, y habló primero sobre su gran presente laboral, al frente de la obra teatral “Madres”, que actualmente está en el Paseo la Plaza y a partir del 4 de agosto estará en el Teatro Metropolitan Sura junto a Viviana Puerta, Anita Martínez y Laura Conforte.





Qué dijo Sabrina Garciarena sobre la actualidad del país

Luego, la esposa de Germán Paoloski se mostró angustiada por la actualidad del país: “Para mí es muy triste la situación del país. Sin entrar en política que no me gusta hablar de eso. Es muy triste que uno no pueda crecer, me da pena. La industria te invita a buscar trabajo en otros lugares“.

Respecto a cómo ve la situación actual en Argentina agregó: “La mayoría de la gente está en el horno, es muy difícil vivir en este país, es un país para valientes. Nos merecemos que no haya esta crisis económica, que se ordenen las cosas. No puede haber más planes que gente trabajando en el país. No va, hay que trabajar. No hay cultura del trabajo“, cerró contundente.