Rosario Sangra, Funes sin clases

La respuesta de los sectores trabajadores ante la ola de violencia sigue con firmeza, y en este caso los gremios docentes rosarinos llamaron a medidas de fuerza para este lunes 11 de marzo.

Mientras que Amsafe Rosario llamó a un cese total de actividades que dejará sin clases a todas las escuelas públicas, Sadop Rosario decretó el estado de alerta permanente y convocó a todas las escuelas privadas a que se sumen a la medida y cierren sus puertas, aunque luego será cada institución la que decida.

Estos paros se dan luego de una semana de fuerte violencia en Rosario, con cuatro trabajadores asesinados en manos de bandas narcocriminales en los últimos cinco días.

Desde Amsafe, sostuvieron que “la situación en Rosario es realmente gravísima” y convocaron a un “cese total de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en el departamento Rosario”.

“Cuatro trabajadores asesinados en pocos días son la expresión brutal de grupos narco criminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites. Nos solidarizamos con las familias y los compañerxs de las víctimas. Rechazamos las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación. Desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente. La violencia narco se combate cortando sus vínculos con sectores del poder políticio, policial y económico y con respuestas de fondo a los graves problemas de pobreza y desigualdad. Volvemos a plantear la necesidad de un paro regional donde el conjunto de lxs trabajadores planteemos nuestro rechazo a esta situacion, la responsabilidad de los gobiernos y la necesidad de construir un camino de salida a esta dramática crisis”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, Sadop Rosario al no poder decretar un paro total, optó por “declarar el estado de alerta permanente” e instó a las instituciones a cerrar sus puertas, aunque cada una tomará su decisión particularmente.

Teniendo en cuenta el precedente de balaceras contra escuelas, ratificaron que “todas las entidades propietarias deben velar por la seguridad e integridad física de su personal y del alumnado que asiste a sus instalaciones”.

En ese sentido, como “es una facultad de la entidad propietaria decretar el cierre de la Institución en caso no contar con garantías suficientes para llevar adelante la tarea educativa”, y considerando el paro del transporte y las cuatro muertes, expresaron: “El cierre del establecimiento el Lunes 11/3/2024 es una medida de protección y cuidado razonable para la comunidad educativa. Convocamos a que todas las entidades propietarias se sumen a esta medida. que ya están tomando gran parte de los colegios de Rosario”.

“Ante cualquier situación efectiva o de amenaza que afecte de manera concreta una institución educativa el personal queda en condiciones de no prestar servicio para el resguardo de su integridad física”, aclararon, como así también que “el Sindicato requerirá el cese de tareas en todos aquellos establecimientos en los que puede verse afectada la integridad de su personal”.

Finalmente, desde la UNR aseguraron que mantendrán abiertas sus puertas y funcionarán las dependencias centralizadas, pero que luego será decisión de cada facultad y escuela determinar si abren las puertas o no.

Dentro de la misma consideración, también se encuentra comprendido el paro de transporte, por lo que las autoridades recomiendan que cada estudiante consulte en su facultad cómo será la modalidad de trabajo.

Milei, tras el asesinato del playero en Rosario: “No negociamos, son ellos o nosotros”

El presidente compartió un mensaje en sus redes sociales en el cual le envió sus condolencias a la familia del joven asesinado y dejó en claro que “vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos”.

Foto: Reuters

Luego de que se conozca la noticia del homicidio de Bruno Bussanich, un joven de 25 años que se encontraba trabajando en una estación de servicio de Rosario, el Gobierno Nacional no solo ha decidido tomar fuertes medidas al respecto a partir de la creación de un Comité de Crisis, sino que el presidente Javier Milei lamentó lo sucedido.

Bruno fue la nueva víctima de esta ola de “terrorismo callejero” que azota a la ciudad desde hace algunos días y se recrudeció con los crímenes de los taxistas y el cruento ataque a un colectivero, que falleció este domingo.

El sicario bajó de un auto estacionado al frente de la estación de servicios de Mendoza al 7600. Cruzó y se dirigió directo a la cabina donde estaba Bruno Bussanich, que resultó ejecutado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bruno Nicolás Bussanich, el playero de 25 años que fue ejecutado el sábado a la noche una estación de servicio de Mendoza al 7600, y solicita colaboración a la población para identificarlo.

Además, la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio del joven, ocurrido el sábado 9 de marzo cerca de la medianoche en la zona oeste de la ciudad.

Quienes puedan brindar información deben comunicarse al 911, al +54-3413-627417 (contacto de Fiscalía Rosario), vía mail a aspelta@mpa.santafe.gov.ar, contactarse en las redes sociales de Fiscalía o presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario.

La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

A través de sus redes sociales, el dirigente libertario declaró: “Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”.

“El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad“, agregó.

Además, señaló que “mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”.

Y cerró dejando en claro que “vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. NI UN PASO ATRÁS, Ministra @patobullrich”.

Vale destacar que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como su par de Defensa, Luis Petri, fueron enviados a Rosario con el objetivo de liderar el Comité de Crisis, brindar una conferencia de prensa junto con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y comunicar las medidas que se aplicarán para evitar un crecimiento de los hechos de violencia.

Bullrich y Petri darán una conferencia junto al gobernador Pullaro

En la mañana del lunes, los integrantes del Gabinete del presidente Javier Milei le darán inicio al Comité de Crisis impulsado con el objetivo de ponerle un freno a los hechos violentos en la ciudad.

En medio de la fuerte escalada de violencia que se está viendo en Rosario, no solo se creará un Comité de Crisis que comenzará a funcionar el lunes, sino que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich como ministro de Defensa, Luis Petri, irán hacia la ciudad para coordinar el inicio de las operaciones.

En ese sentido, se espera que brinden una conferencia de prensa alrededor de las 10:30 de la mañana junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente local, Pablo Javkin, y autoridades policiales para anunciar las medidas que se llevarán adelante.

Según dejó en claro la Oficina del Presidente mediante un comunicado, el objetivo es “enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror”.

“El presidente Javier Milei me asignó la responsabilidad de dar asistencia operativa junto a las Fuerzas Armadas en Rosario. Por eso, mañana voy a estar en esa ciudad para comunicar las acciones a emprender. Que quede claro: no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes“, declaró el ministro Petri.

Vale destacar que, en los últimos días, han sucedido una infinidad de de violentos episodios que han dejado múltiples víctimas en los últimos días, incluyendo el asesinato de Bruno Bussanich y los ataques a los taxistas Diego Alejandro Celentano y Héctor Raúl Figueroa, así como al chofer de trolebús Marcos Iván Daloia.

También apareció un mensaje en el cual se amenazó al gobernador Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y se aseguró que “así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

La ministra de Seguridad dio declaraciones antes de su arribo este lunes a la ciudad, “Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vuelta y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura”, indicó la funcionaria.

En ese sentido, contó que mantuvo diálogo directo con el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para coordinar los trabajos de las diferentes fuerzas nacionales y provinciales. “Estamos decididos a liberar a Rosario definitivamente”, planteó.

Asimismo, detalló que se enviarán refuerzos de diferentes fuerzas de seguridad. Mencionó a Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria. “También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal, en especial, en la parte de inteligencia criminal”.

De esta forma consideró que los asesinatos buscan amedrentar los trabajos del gobierno, generar conmoción en la sociedad y que como consecuencia se “afloje” en la tarea de controlar el territorio. “El negocio criminal, al haber más control territorial, se les dificulta realizarlo”, indicó.