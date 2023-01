Rosalía estrenará “LLYM”, su nuevo tema: el hype por el productor que participa

Hace tiempo desde que Rosalía lanzó la versión deluxe de su aclamado álbum “Motomami” y finalmente se viene un nuevo single, ya desligado de esa etapa.

Todavía no sabemos si es parte de su próximo trabajo discográfico pero “LLYM” (“Lie like you love me”) llegará este viernes 27/1 a todas las plataformas y ya hay mucha expectativa, no sólo por el adelanto que mostró la artista sino por quién figura acreditado.

Después de compartir la portada del track con la fecha de lanzamiento, también se dio a conocer un breve adelanto en el que se escucha a la artista española cantar en inglés: “Who needs the honesty? / Baby, lie like you love me“.

Ahora, si vamos a ver la letra de este snippet en Genius, la plataforma de Apple, y clickeamos en los créditos, además de Rosalía, entre los nombres de los compositores se destaca el de Max Martin, el mítico productor sueco que ha trabajado con numerosas figuras pop, desde los Backstreet Boys y Britney Spears a Justin Bieber, Ed Sheeran y Ariana Grande.

Rosalía se convierte, después de Enrique Iglesias, en la segunda artista oriunda de España en colaborar con este reconocido productor.