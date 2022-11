Roberto Piazza habló sobre su ataque a Lali Espósito y liquidó al Gobierno por permitir usar el lenguaje inclusivo

ROBERTO PIAZZA Y LALI ESPÓSITO | CAPTURA

Roberto Piazza trató de “hipócrita y demagoga” a Lali Espósito por usar lenguaje inclusivo durante una entrevista. Tras el revuelo, el diseñador explicó su punto de vista y liquidó al Gobierno.

En diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), Roberto Piazza aseguró que su molestia tenía que ver puntualmente con el uso del lenguaje inclusivo.

“No estoy enojado, dije lo que opino sobre una forma de expresión inadecuada. A Lali la conocí en España, me parece simpática, le cae bien a todo el mundo, su trabajo populista y popular me parece interesante, pero desaprovechado desde el momento en que empieza a utilizar el lenguaje inclusivo. Yo no estoy ni voy a estar de acuerdo porque es una demagogia e hipocresía por parte del Gobierno argentino“, expresó.

“Si ella tiene tanta llegada con su generación, que todavía está muy confundida, que no sabe ni quien es Eva Perón, ni Cristina Kirchner, ella tendría que ser más inteligente y utilizar eso para atraer a gente joven que no entiende, que hablan de una forma que muchos no están de acuerdo. Es una demagogia, como todo lo que hace el Gobierno kirchnerista. La hipocresía del Gobierno kirchnerista te impulsa a que vos puedas hablar con un idioma inclusivo que es absurdo y no sirve para las nuevas generaciones. El idioma inclusivo tergiversa y desfigura lo que es la cultura del español“, aseguró Roberto.

Por qué Lali Espósito elige vivir en Argentina

“Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano”, comenzó diciendo la intérprete de “N5” en diálogo con Infobae.

“Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado”, aseguró.

Y explicó: “Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina. Tenemos cosas de mierda sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país, aportar en mi país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso“.

Ante estas declaraciones, los usuarios en la red manifestaron su pensamiento y dividieron opiniones. Mientras algunos celebraron el análisis de la cantante, otros se mostraron en desacuerdo. “Si ganara como vos, reina, también me quedaría”, “Qué daño hizo el kirchnerismo”, “Pues con plata quién no… pero dile esos a los millones de argentinos pobres que desean tanto irse del país”, “Básicamente porque sos millonaria y famosa”, “Es fácil hablar al pedo, pasa más tiempo en el exterior que en Argentina, cuando está exige privilegios”, fueron algunos de los comentarios negativos.

Mientras tanto, otras personas coincidieron con la intérprete: “Como siempre, genia y grosa Lali”, “Por eso es la reina”, “Lali es todo lo que está bien”, “Lali, nuestra queen”, “Es la número uno”.