¿Quién es la máscara?: cuándo arranca el nuevo ciclo de Telefe con Natalia Oreiro 

Este domingo, Telefe confirmó el día y el horario en el que se estrenará, ¿Quién es la máscara? el nuevo programa musical que tendrá a Natalia Oreiro como conductora.-

En su promo, el canal destacó que el programa debutará el lunes 12 de septiembre, a las 22:30 hs. Con ello, se abre un interrogante ya que ese es el actual horario de La Voz Argentina 2022 que transita sus últimas instancias.

¿Se viene un nuevo súper lunes? El fandom apunta a que ese día se conocerá al ganador del reality que buscará al mejor cantante amateur del país.

Aún resta finalizar los octavos de final y se iniciarán esta semana los cuartos, la semifinal y la esperada final podría llegar la semana próxima.

¿Quién es Máscara? será la nueva propuesta y será conducida por Natalia Oreiro, quien sumará su carisma y espontaneidad en este nuevo ciclo. La actriz y cantante estará acompañada por los investigadores Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina “La Princesita” y Roberto Moldavsky.

Telefe te invita a ser parte de la tribuna de ¿Quién es la máscara?

Para poder presenciar la grabación de ¿Quién es la máscara?, desde la tribuna, Telefe dio a conocer la manera en la que podes acceder.

Simplemente, debes completar un formulario, que se encuentra en la página web del canal y ya estas anotado para poder acompañar a los artistas y vivir el show de cerca.

La versión argentina

En la Argentina serán un total de 24 famosos los que participarán de este desafío poniendo su voz y actitud pero preservando su identidad y procurando no ser descubiertos para poder continuar en el certamen.

En tanto, Oreiro será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los “investigadores”, un jurado que intentará a través de especulaciones descubrir quién se encuentra debajo de la máscara. En cada gala, los participantes se baten a duelo, y los “investigadores” y el público cuentan con pistas, referencias visuales y adivinanzas que los ayudarán a descubrir a las celebridades escondidas detrás del disfraz.

Luego de cada duelo, “investigadores” y público deben votar por su show favorito. Quienes resulten ganadores, pasan a la siguiente gala, y los perdedores pasan a una votación final que define quién será desenmascarado. Al comenzar los programas, se sabe poco y nada de los concursantes. Al juzgar por lo que pasó en otros países, entre los participantes puede haber deportistas de alto rendimiento, cantantes, actores, figuras argentinas y también internacionales.

Celebridades

El factor sorpresa y la posibilidad de ver a los ídolos de la música, el deporte y el espectáculo, son grandes condimentos de este programa que ahora arribará a la televisión argentina en prime time.

Por ejemplo, en Uruguay, uno de los primeros en ser descubiertos fue Cristian Castro y también participó la China Suárez, quien se escondía debajo de un disfraz de helado y fue descubierta.

“Íbamos por los pasillos disfrazados… Uno ve estos programas y piensa que están arreglados, pero no para nada… Para empezar, nos mandaron un listado con lo que podíamos hacer y lo que no. Obviamente, yo entré a stalkearlos, quería saber del programa, pero me dijeron: ‘¡Ni se te ocurra seguirlos ni darles likes!”, contó la China después de ser descubierta. “No me dejaron andar por la ciudad, me subieron a una combi, me disfrazaron de negro, me pusieron un casco de moto, me sacaron todos los anillos, fue casi un robo”, agregó entre risas sobre su experiencia en el programa.