Quién es el futbolista que le escribió a Wanda Nara, quedó escrachado y la red explotó

Antes del empezar el 15 de marzo, Wanda Nara hizo explotar las redes con posteos insólitos, comentarios durísimos contra Eugenia China Suárez y chats privados. Uno de ellos pertenecía a un jugador de River Plate: Ezequiel Barco.

En medio del supuesto hackeo que habría sufrido Wanda Nara, donde la trató de “gato regalado” y asegurar que “solo se acuesta con hombres casados”, desde su cuenta publicaron una serie de chats privados con la China Suárez tiempo atrás. Además, lanzaron una serie de comentarios bestiales que incluyen a Benjamín Vicuña.

Entre los mensajes privados que trascendieron, se encuentra el de un futbolista. Una lluvia de usuarios de Twitter reconoció que el de la foto de perfil era Ezequiel Barco, integrante del plantel de River. El periodista Pampito se hizo eco de la “investigación” en la red y expuso la situación, con algunos pruritos. Aunque un detalle hizo que se volviera a desconfiar.

“Solo digo que la foto es la misma, puede ser un fan de Barco el que le habló a Wanda“, indicó el panelista de Momento D (El Trece) y Mañanísima (Magazine). Pero acto seguido, agregó: “Ezequiel cambió la foto de perfil”. Esta acción habría sucedido en el mismo momento en el que quedó expuesto el chat.

EZEQUIEL BARCO

El supuesto hackeo a Wanda Nara

Todo empezó cuando Wanda Nara publicó un video con Mauro Icardi a los besos.

“Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado“, fue la respuesta que dio Wanda a una seguidora que le comentó “No pudo lograr su cometido la China. Bien ahí”.

Sin embargo, la réplica de Wanda en tercera persona llevó a muchos a pensar que se había equivocado de cuenta -desde donde ataca a la China-, y que próximamente dirá que fue hackeada.

A continuación, comenzaron a publicar fotos antiguas de la esposa de Mauro Icardi cuando ésta recién empezaba en el medio.

Pero luego, le siguieron distintos chats con la actriz. “¡La belleza de esta nena me hace mal! ¡Es perfecta!”, dice la China en una historia que le respondió a Wanda y que data del 20 de junio de 2018. “¿Cómo están?”, le pregunta la empresaria. “Jajajajaja todos tus hijos son perfectos. Bien! ¡¡Chochas en Madrid!! ¿Ustedes?”, replica la China. “Ahora en el Caribe”, responde la hermana de Zaira Nara.

En otra historia que comentó, La China le remarcó lo linda que estaba. En otra, siguió con el halago: “¡Estás divina! Te queda soñado!”, agrega. En la siguiente historia expresó que los hijos de Wanda “me matan de amor”.

El tema no quedó ahí. En el último posteo de Wanda, que la muestra muy mimosa con Mauro Icardi, escribieron en los comentarios bajo la cuenta de Wanda: “Deberías ser más putita como yo”, “Las perras alzadas conmigo no pueden”, “Team chupo pi** de mi novio y me da todo Vs. chupo pi** de tu novio y soy una muerta”, “Tóxica y sexual”, “Chupo la de mi esposo Vs. chupo la pi** del tuyo”, “La China es put*** pero acá se encontró a la reina de las put**”, fueron mensajes que se leyeron.

La lluvia de respuestas continuó, sorprendiendo a los usuarios de Instagram y Twitter, quienes descreyeron totalmente que había sido hackeada y, en cambio, aseguraron que tenía que seguir con el papel de “hackeada”. Su amigo Kennys Palacios aseguró desde su propia cuenta de Instagram que la cuenta de Wanda, efectivamente, fue hackeada.

“Icardi ama mi cuerpo en su cama”, “Tóxica”, “Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón por bombacha floja se escapó“, “En París se sacó la bombacha y a su casa se volvió solita”, “La más put*rraquita soy yo”, “Si querés ser la put* ama dejá todo en su cama”, “El chileno se borró a tiempo. La más zorra quedó sola. A todos les hizo un pibe y los pobres valientes fueron sobrevivientes”, cerró la oleada de filosos comentarios.