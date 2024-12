Por orden de la Justicia, el hijo del arquero de Independiente tendrá vacante en el colegio en 2025

El 14 de octubre pasado, la escuela a la que asisten los hijos de Rodrigo Rey, arquero de Independiente, y su esposa, Laura Cáceres, informó a la familia que no les renovarán la vacante (sin detallar los motivos de la negativa, expresaron el deportista y su pareja).

Así, a poco de terminar el ciclo lectivo, el Instituto José Manuel Estrada (colegio de gestión privada en City Bell) les dio a conocer que no renovarían la matrícula de Renata, de 16 años, ni de Benicio, de 8. El niño fue diagnosticado en 2023 dentro del Transtorno del Espectro Autista.

La pareja publicó en sus redes sociales la situación que atravesaban y llevó el caso a la Justicia. “Muchas gracias de corazón a cada persona que aporta su granito de arena para visibilizar nuestro problema para que esto se resuelva de manera justa para nuestros hijos y siente un precedente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”, escribieron en sus cuentas de Instagram.

En el mismo posteo destacaron que aún mantienen la ilusión de ver a su hija graduada y de viaje de egresados junto a sus compañeros en esa institución, así como destacaron la importancia de que su hijo menor pueda continuar allí su trayectoria educativa.

Aún mantienen la ilusión, dijeron, de poder decirle al nene “que el año que viene va a poder seguir yendo al curso con sus amigos y amigas, esos que lo cuidan cuando en el recreo o en el aula hay mucho ruido, esos que en los actos piden que se hable bajito o que no se aplauda porque a Beni le hace mal, esos que le dejan hacer los goles de penal y lo festejan todos abrazándolo”.

Y añadieron: “Con esos con los que se animó a festejar el primer cumpleaños de su vida a los 8 años, porque se siente seguro con ellos, porque con ellos los ruidos no le molestan, porque con ellos aprendió a jugar, porque ellos se adaptaron con mucho amor y lo incluyeron en sus vidas. Porque es así, al fin de cuentas es siempre una decisión y ellos decidieron hacerle bien a Beni y demostrarnos una vez más que los niños son muy sabios, sobre todo si desde pequeños aprenden a convivir en la neurodiversidad”.

Una situación que se repite

Paulo Morales, responsable de la ONG TEActiva, aseguró a Clarín que, si bien no hay estadística oficial al respecto, situaciones como la de la familia Rey se repiten. En sus redes sociales, sostuvo, reciben “una cantidad de comentarios increíbles de situaciones inauditas, insólitas, de hace 15 años o de ahora, y de todo tipo de problemáticas más allá del autismo”. “Es increíble cómo los colegios suelen expulsar a nuestros hijos”, dijo el hombre, padre de Julián, quien fuediagnosticado con TEA a los 2 años. La negativa de los colegios a incluir niños que están dentro del espectro autista suele ser común, dicen los referentes. Foto ilustración Shutterstock.

“El caso de la familia Rey es solamente un caso testigo y por eso estamos todos con esto, porque tiene que salir bien porque puede ser un precedente para que no pase nunca más y no se vulneren los derechos de los niños”, enfatizó.

Julia Moret, escritora y madre de Lucas, diagnosticado con síndrome de Asperger, coincidió: “Todo lo que es diferente siempre genera un esfuerzo extra y, lamentablemente, todavía no tenemos los recursos. Este caso se hizo conocido, pero le debe haber pasado tantas otras veces a personas que no tienen exposición, que no pueden darlo a conocer, personas que no tienen recursos para contratar un abogado, que no tienen energía o tiempo u ocasión de poder solucionarlo de alguna manera”,

Además, la autora mencionó que lo que atraviesa la familia Rey “es una manifestación de que todavía estamos muy atrasados como sociedad. Hay una falta de manejo y de capacitación en los docentes, en las instituciones y en los gestores de la educación en relación a la neurodiversidad y a la discapacidad”.

“A los docentes no se los capacita, los colegios no tienen herramientas para gestionar este tipo de situaciones. Me parece que lo más importante es atacar las políticas de Estado, tiene que haber una política de Estado mucho más, clara, inclusiva y fuerte. Ojalá que la Justicia acompañe a esta familia”, añadió. Por ley, no se puede desconocer el derecho de las personas con discapacidad a estudiar en una escuela convencional. Foto ilustración Shutterstock.

Qué hacer si la escuela te niega la vacante por motivos de discapacidad

Por una educación inclusiva, iniciativa conjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Grupo Artículo 24, destacó que ninguna escuela pública o privada, ni las dependencias estatales municipales, provinciales o nacionales, pueden desconocer el derecho de las personas con discapacidad a estudiar en una escuela convencional. “Esto constituye discriminación y puede ser denunciado”, aseguraron.

En ese marco, explicó: “Si rechazan o condicionan la inscripción por motivos de discapacidad podés presentar un reclamo ante la escuela o ante el Ministerio de Educación de tu provincia. Estas opciones no son excluyentes: podés intentar primero reclamando ante la escuela y luego ante el Ministerio, directamente ante el Ministerio o ambas simultáneamente”.

Si a pesar de ello siguen negando la inscripción o no se obtiene respuesta en un plazo razonable, se puede interponer una acción de amparo en sede judicial. “Para ello, es importante exigir a la escuela que el rechazo de matriculación lo haga por escrito y debés contar con un/a abogado/a. En caso de urgencia, podés incluir en el amparo una solicitud de medida cautelar requiriendo al Poder Judicial su inscripción inmediata en la escuela”, sostuvieron.

Por último, aclararon que aunque la acción judicial se puede intentar sin necesidad de hacer los reclamos previos, se recomienda recurrir primero a la escuela o al Ministerio de la provincia en cuestión para evitar judicializaciones innecesarias y darle a la escuela la posibilidad de revertir su conducta.

El hijo de Rodrigo Rey tendrá vacante en su colegio en 2025. (Foto: rodri_rey/Instagram)

Luego de su reclamo público y de distintas campañas de concientización,Rodrigo Rey y su familia lograron que su hijo Benicio, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), pueda tener una vacante en su colegio en 2025. Así lo ordenó la Justicia, que concedió una medida cautelar que garantiza la matrícula tanto del pequeño como de su hermana mayor, Renata, para el ciclo lectivo 2025.

“Esta resolución preliminar es un primer paso fundamental en la protección de los derechos educativos y emocionales de los niños, permitiendo que ambos puedan continuar su desarrollo junto a sus compañeros en un entorno escolar conocido y amable”, aseguró Carla Junqueira, representante legal de la familia Rey.

En ese sentido, también comunicaron que “el equipo de abogados seguirá trabajando para asegurar el respeto pleno de todos los niños con necesidades específicas de apoyo educativo” y que “este caso testigo simboliza un llamado de atención sobre la relevancia de construir una educación inclusiva, igualitaria y accesible para todos”.

En la anteúltima fecha de la Liga Profesional, Independiente realizó una acción de concientización antes del inicio del encuentro ante Atlético Tucumán. (Foto: Captura IG @caindependiente).

Por su parte Paulo Morales, Presidente de la Asociación Civil TEActiva, que brinda asistencia a la familia del arquero de Independiente, destacó: “Más allá de la alegría de la familia Rey, este es un gran avance para toda la comunidad del autismo. Sabemos que esta situación se replica a lo largo y a lo ancho de todo el país en miles de familias cuyos hijos con neurodivergencias son expulsados del sistema educativo, sufriendo el rechazo colegio tras colegio que dice no tener vacantes en un peregrinar eterno, cruel e injusto. Los testimonios que recibimos a través de las redes de TEActiva son desgarradores. Esta cautelar da esperanza a todos ellos”.

La importante acción de concientización que se llevó a cabo en el último partido de local de Independiente

Independiente volvió a demostrar su apoyo para Rodrigo Rey y su familia en la previa del partido contra Atlético Tucumán con un importante acto de concientización.

Antes del inicio del encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Liga Profesional, los jugadores de ambos equipos salieron al campo de juego con auriculares que se utilizan como protección de ruido, como parte de una campaña impulsada por la Asociación Civil TEActiva para concientizar sobre el autismo.

Independiente tuvo un gran gesto con Rodrigo Rey en medio del drama con el colegio de su hijo.