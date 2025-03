ROSARIO SMOWING abre su año

La Rockbigband rosarina abre los festejos de su 25° aniversario participando de la 12° edición del Festival “Rock en la ciudad” de Venado Tuerto. Con la energía arrasadora de su frontman Casanova y los infaltables de toda su carrera pondrán a bailar a todos.



Sábado 8 de marzo – 20 h SARMIENTO y JUAN B. JUSTO | Venado Tuerto. Entrada libre y gratuita.