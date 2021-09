Piqué, tras la derrota ante Bayern y la era post-Messi: “Es lo que hay”

Piqué analizó la derrota de Barcelona ante Bayern Munich | Foto: Reuters

Gerard Piqué se convirtió en uno de los capitanes y máximos referentes en el Barcelona más que nunca desde la salida de Messi. En esta oportunidad, el defensor asumió la responsabilidad por la derrota y fue muy crudo en sus declaraciones, aunque mantiene la fe para seguir avanzando.

“El resultado es abultado y jugando en casa es un mal resultado. En la primera parte creo que hemos competido y en la segunda parte, el segundo gol nos ha hecho daño, pero en lineas generales yo me quedo con que al final han entrado no se cuantos chavales de 18 años, el equipo ha dado la cara, ha competido”, agregó.

Bayern Munich dominó de punta a punta a Barcelona que no logró a rematar al arco en todo el juego. En ese camino, los de Nagelsman sentenciaron el partido con un 3 a 0 que pudo haber sido más. Ante esto, Piqué se sinceró y dejó en claro que necesitan de los lesionados, pero el futuro es con este plantel.

Gerard Piqué habló sobre la derrota de Barcelona ante Bayern Munich. Foto: Reuters

“Es lo que hay, ahora somos los que somos y durante la temporada esperemos que los jugadores lesionados se vayan incoroprando. Estoy convencido que vamos a terminar compitiendo, creo que el equipo tiene las bases, con gente muy joven, para seguir compitiendo. Ahora hay una diferencia, eso está claro, pero tenemos gente como Ansu (Fati), como Ousmane (Dembélé) o como el Kun (Agüero) y podemos ser más competitivos”.

“Ahora mismo no estamos en los primeros, en no ser favoritos. Yo creo que muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido, al final de la temporada las cosas pueden cambiar mucho. A pesar de lo abultado, se ha dado la cara y ellos son un equipo muy solido, con muchos años, y nosotros somos los que somos”, agregó al respecto.

Por otro lado, remarcó el apoyo que se ha mostrado de la hinchada, con más de 30.000 presentes en el Camp Nou. “Agradecer mucho a la gente que se ha portado de 10 a pesar del resultado y la vamos a necesitar todo el año. Es un año complicado y creo que este mes es clave para seguir ganando en Liga, y en Champions sabemos que los siguientes partidos hay que ganarlos”.

Finalmente hizo referencia a los silbidos a Sergi Roberto y defendió a su compañero, que además es uno de los cuatro capitanes del equipo. “Me duelen mucho porque conozco a la persona, es un ser humano espectacular y quiere a este club más que nada. La gente es libre de manifestar lo que cada uno quiere, pero si me preguntas a mi me duele muchísimo”, cerró.