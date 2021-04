Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca tras enfrentarse con Riquelme

Pergolini le presentó la renuncia este miércoles al presidente de Boca

Mario Pergolini renunció este miércoles a su cargo de vicepresidente primero de Boca Juniors tras producirse un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, a raíz de que este cuerpo impulsó una cuenta de Instagran y Youtube del predio de Ezeiza que choca directamente con el canal oficial del club que creó y maneja el conductor radial.

El empresario de medios y dueño de la plataforma Vorterix informó en un breve video a través de su cuenta de Instagram que presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia de Boca Juniors, aduciendo que no es “la persona que le pueda brinar lo mejor a Boca en este momento”.

Pergolini señaló en un breve video que no se peleó “con Jorge (Ameal) ni con Riquelme, quienes quieren lo mejor para Boca”, pero agregó que tomó la decisión porque “uno tiene que entender a veces se llevan propuestas que no pueden llegar a buen puerto y hay que saber cuándo dar el paso al costado”.

Un allegado a Ameal fue directo al grano y precisó que Pergolini “presentó la renuncia a las 17 vía correo electrónico al propio presidente”.

“Luego hubo una comunicación telefónica en la que Jorge quiso poner paños fríos en el estallido de la relación entre Riquelme y su gente, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, especialmente los dos primeros, con Mario”, añadió.

La gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Pergolini fue esa cuenta de Instagram y youtube que se llamará @Bocapredio”, que el renunciante vicepresidente sintió como competencia del canal oficial de Boca en youtube, ya que de hecho nunca le abrieron el predio de Ezeiza, algo que el Consejo le impidió.

Pergolini quería que los periodistas del canal oficial hicieran notas con el plantel en el predio, pero el Consejo no lo permitió.

En el canal oficial solamente hablaron desde su creación hace más de un mes el mencionado Ameal y el propio Pergolini, pero ningún futbolista, ni nadie del cuerpo técnico ni de ninguna otra área de la institución.

Hace 15 días se los vio a Pergolini y Riquelme juntos viendo el partido de reserva con Talleres que terminó 2 a 2. El vicepresidente “uno” había ido a limar asperezas con el vice “dos”.

Es que en Boca ya Pergolini remarcaba que el predio de Ezeiza, a donde concurren diariamente Riquelme y sus colaboradores, es como “un segundo club”, porque ellos difícilmente se hagan ver por la sede de la calle Brandsen, a no ser los días de los partidos.

Mario Pergolini confirmó la noticia de que dejó de ser vicepresidente de Boca Juniors con un video oficial en sus redes sociales, desmintiendo además conflicto son los otros integrantes de la cúpula o del Consejo de Fútbol.

“Estoy acá para confirmar que presente mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad es que le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo”, expresó en su cuenta oficial.

“La verdad es que no me he peleado con Jorge (Ameal), una persona que quiere lo mejor para Boca, tampoco con (Juan Román) Riquelme, alguien que quiere lo mejor para Boca, pero uno tiene que entender que a veces lleva propuestas que no puede llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado”, remarcó.

En cuanto a lo que se generó al respecto en los medios, agregó: “No quería que se arme este revuelo, entiendo porque sucede. La verdad es que quería dejar esto, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente, también al Consejo de Fútbol”.

Por último dejó un mensaje al respecto la chance de poder regresar en algún momento a la institución, pero descartó con contundencia que no será en lo inmediato. “Boca es lo que más amo en este planeta, quiero lo mejor, pero no soy la persona que se lo puede brindar por este momento. Gracias”.

Lo curioso del caso es que, al irse en primer vicepresidente, su lugar lo debe ocupar el segundo, que no es otro que Riquelme.

Atrás quedaron los buenos tiempos de Boca con Ameal, Pergolini y Riquelme unidos

Por otra parte, durante el día surgieron versiones de ida y vuelta, positivas y negativas, como la posible llegada en junio del volante uruguayo de Atlético de Madrid, Lucas Torreira, pero también hay una oferta que andaría dando vueltas a Carlos Tevez desde la Major League Soccer estadounidense.

El próximo lunes la Comisión Directiva debe resolver si le acepta la renuncia o no, pero Ameal, que atraviesa la crisis más importante desde que asumió el 20 de diciembre de 2019, le pedirá que revea la situación, algo difícil de concretar por lo de “indeclinable” que surgió del comunicado de Pergolini.

El canal que él creó tiene hasta el momento un noticiero que se emite de lunes a viernes, de 11 a 11.30, por youtube y TNT Sports, y por streaming se transmiten algunos deportes amateurs del club.

Boca cumplirá el próximo sábado 3 de abril 116 años de existencia en medio de una crisis que va de arriba hacia bajo, desde las más altas fuentes dirigenciales pasando por el Consejo de Fútbol, con lógica repercusión en lo deportivo, donde Miguel Russo no acierta con el armado del equipo y los jugadores con lo que tienen que hacer en la cancha. Hoy la palabra “crisis” es la única que impera en el club de la Ribera.