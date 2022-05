Patricia Bullrich sobre Milei: “Creo que podemos compartir un camino”

La inclusión de Javier Milei en Juntos por el Cambio fue motivo de quiebres internos en la coalición opositora. Por un lado, están aquellos funcionarios que están a favor de la jugada, como es el caso de Patricia Bullrich; mientras que por el otro están aquellos que no lo consideran ni siquiera una posibilidad, como Gerardo Morales.

Incluso, la titular del PRO ratificó su intención de sumar al diputado nacional y señaló que “creo que podemos compartir un camino”. La exministra de Seguridad aseguró que “preocupa en algunos dirigentes” la irrupción del economista pero que no es su caso. En ese sentido, aclaró “a mí no me preocupa porque creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar”.

Además, la opositora remarcó “uno puede discutir si le gusta o no la personalidad, pero el que crece para un lugar que es una idea que compartimos no tiene que tener miedo”. Según Bullrich, “Milei representa a jóvenes que creen en la libertad y yo también me quiero acercar a esos jóvenes”.

De esa manera, destacó que “yo no tengo miedo, el que tiene miedo tiene miedo a que sus ideas no sean las ideas que puedan ganar; yo estoy tan convencida que mis ideas, y las que representamos nosotros, van a ganar que no tengo miedo, creo que uno puede compartir un camino y en un momento cambiar hasta el sistema político argentino”.

Por su parte, dentro de Juntos por el Cambio hay un sector que no está de acuerdo con la idea de Bullrich. Entre ellos se encuentra Gerardo Morales, quien ya manifestó que no está dispuesto a compartir espacio con el diputado nacional. Sin embargo, Milei tampoco mostró voluntad de jugar con el sector de la Unión Cívica Radical, como tampoco con Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal.