Omar Perotti presentó la lista “Todos hacemos Santa Fe”, en Funes

La reunión contó con la presencia de Omar Perotti y de Roberto Mirabella, que encabeza la lista de Diputados Nacionales por la provincia para la agrupación. También las precandidatas y los precandidatos a la cámara baja: Magalí Mastaler, Roly Santacroce, Stella Maris Clerici, María Haydee Maggio y Diego Mansilla. El resto de los nombres de la lista siguieron el acto en forma remota. También estuvo presente el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un video.

“Presentamos la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos de la cual tengo el honor de formar parte. Agradezco a todos los precandidatos para las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias que se celebrarán el 12 de septiembre y que encabezan Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún para el Senado de la Nación y Roberto Mirabella para Diputados estar aquí presentes .

“El acto se trasmitió en vivo por las redes sociales. Estar incluido en esta lista es un acto simbólico muy importante para mi, representa una caricia para nuestra ciudad y un reconocimiento a todo el trabajo que venimos haciendo en Funes, que es valorado y reivindicado por los compañeros y el partido que nos une”.

Es un honor para mí compartir este espacio con todos ellos. ¡Gracias y a seguir adelante! Santacroce

El primero en tomar la palabra en el inicio del encuentro fue Marcelo Lewandowski, actual Senador Provincial. Entre otras cosas, el periodista destacó: “Esta es una lista que no hay que explicarla. Necesitamos la representación para que el gobierno nacional pueda seguir desarrollando esas políticas”.

Además, también recordó sus orígenes al hablar de los valores que vienen de familia: “Es movilizante este día. Es imposible evitar acordarme de quién me inculcó los genes peronistas, mi viejo. Encabezar esta lista me llena de orgullo, una lista que no hay que explicarla. Sé bien qué quiero para mi Santa Fe y mi país”.

Por otro lado, María de los Ángeles Sacnun también se refirió al armado de la lista Celeste y Blanca: “Venimos trabajando en estos seis años en el Senado, escuchando al sector productivo de mi provincia, caminando y dialogando con el movimiento obrero organizado y dando los debates estratégicos que se merece Santa Fe”. Además, destacó que “recomponer la agenda 2019 interrumpida por la pandemia: empleo y arraigo” será uno de los puntos más importantes que tendrá la agrupación.

Dentro de los invitados se encontraba el Gobernador de Santa Fe, que mostró su apoyo a la lista encabezada por Lewandowski y Sacnun. “Dijimos que íbamos a cambiar y estamos cambiando, hay gente nueva en la política, no los mismos de siempre. No queremos nunca más una provincia de espaldas a la Nación”. Además, Perotti agradeció al Presidente de la Nación por el apoyo brindado y a sus políticas desde que está a cargo de la Casa Rosada.



Justamente Alberto Fernández se hizo presente de manera remota, dejando un video como apoyo para los integrantes de Celeste y Blanca Todos Hacemos Santa Fe: “Estamos en vísperas de una elección importante para la Argentina, donde vamos a dirimir una vez más que tipo de país queremos. Yo pude avanzar en este tiempo, en un escenario tan feo, en un momento tan difícil porque conté con la ayuda y colaboración permanente de los Gobernadores, entre ellos Perotti. Omar estuvo codo a codo haciendo frente a la pandemia, trayendo ideas, escuchando mis posiciones y acompañándolas”, destacó.