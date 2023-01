No le salía agua de la canilla y descubrió que le habían robado las bombas

La denuncia fue radicada en la Seccional 23 por parte de la víctima, G. Julián de 38 años de edad, “vengo a denunciar que tengo una casa en construcción en calle La Yerra 3… de esta localidad de Funes y en el día de la fecha siendo las 18.30 horas aproximadamente me hice presente en dicha obra y al ingresar a la misma intento lavarme las manos en una de las canillas de la casa y observo que el agua no salía de la misma, que al ir a verificar si las bombas se encontraban en funcionamiento, constato a simple vista que autores desconocidos me habían sustraído la bomba sumergible marca Sylwan de 1.45 hp color gris junto con su cable de perforación y el tablero de la bomba de encendido y una bomba tango Press 0.5 hp marca Rowa de Nº de serie a 0145351 de color roja con negro. Por lo que pude apreciar estos individuos ingresaron a mi casa por el tejido perimetral que da al cardinal oeste cortando el mismo con una especie de amoladora portátil, que además también cortaron dos candados y todos los caños y conectores de bronce”.

“Siendo las 22.45 horas del día de la fecha me encontraba observando la página de compra venta denominada MARKETPLACE de la aplicación FACEBOOK y observo que una persona de sexo masculino el cual se identifica con el alias Pablo F. miembro desde el 2009 de dicha aplicación, pública para su venta las dos bombas a las cuales reconozco a simple vista como las sustraídas de mi domicilio ya que también esta persona fotografió las misma y les ve el número de serie. Que adjunto a la presente capturas de la publicación”

Se da actuación a Fiscalía de Flagrancia en turnos siendo atendido por la Dra. Almada Fiscal en Turnos, a quien se la pone en conocimiento de la denuncia radicada, ordenando la misma intervención de la brigada operativa.