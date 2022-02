Newell’s renovado, le ganó a Defensa y Justicia

Newell’s venció 1 a 0 a Defensa y Justicia con un gol de cabeza del delantero Francisco González, a los 14 minutos del complemento, en un entretenido partido por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional jugado esta noche en el Estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

El partido contó con el mal arbitraje de Andrés Merlos, quien expulsó en forma apresurada al zaguero visitante Nazareno Colombo, a los 20 minutos del primer tiempo, y no hizo lo mismo con una plancha de Pablo Pérez sobre Rotondi, a los 39 de la misma etapa.

Newell’s jugó mejor en el primer tiempo porque se paró con orden en su campo, ganó por los costados y llegó con numerosos centros, al extremo que dispuso de media docena de llegadas claras, que no pudo convertir por falta de puntería o por mérito del arquero Unsain.

Apenas habían jugado 10 minutos cuando un centro de Francisco González desde la izquierda fue bien cabeceado por Lema y la pelota pasó muy cerca del horizontal.

Defensa jugó con su habitual traslado por abajo desde la salida y a los 15, Julián Fernández anticipó en el medio y lo dejó solo a Castro en el borde del área, pero el volante ofensivo la tiró lejos del travesaño.

A los 20 minutos, se produjo la primera jugada polémica del partido cuando el zaguero visitante Colombo salió por abajo, pero adelantó la pelota y fue con el pie derecho a recuperarla e impactó con la punta a Garro, en una jugada que el árbitro Merlos interpretó de expulsión y lo echó.

El DT Beccacece mandó a Loayza de segundo zaguero y metió a Kevin Gutiérrez por Hachen, pero su equipo siguió con el mismo libreto de juego asociado por abajo y una propuesta ofensiva.

Defensa se acercó por primera vez a los 25, con una buena asistencia de Kevin Gutiérrez a Bou, que el arquero Arboleda salvó con el pie fuera del área, rápido de relfejos.

Newell’s volvió a llegar a los 31 con un cabezazo de Garro bien salvado por Unsain, quien a los 33 le atajó en dos tiempos un remate a “Panchito” González.

Defensa pateó por primera vez a los 35, cuando Pizzini gambeteó a dos por el medio y habilitó a Merentiel, quien metió un zurdazo cerca del poste derecho.

A los 37, Newell’s se lo perdió de nuevo cuando Castro cabeceó apenas desviado un centro de Vangioni.

La segunda acción discutida de la noche llegó a los 39 minutos, cuando Pablo Pérez le metió un pisotón en forma de plancha a Rotondi, que esta vez Merlos interpretó como jugada de amonestación y le sacó la amarrilla, por una infracción que fue mucho más violenta que la de la expulsión de Colombo por la simple diferencia que en una hubo plancha.

A los 45, Lema cabeceó otro córner cerca del travesaño y a los 47′ Defensa llegó por segunda vez con un buen derechazo de Bou, que rozó el poste derecho.

El complemento fue otro partido porque Newell’s monopolizó la pelota y la recuperó rápido y porque, a pesar de que no llegó tanto, convirtió a los 14 minutos con la suerte que le faltó en el primer tiempo, en un centro pasado de Garro desde la derecha que Francisco González cabeceó hacia el arco y que Frías desvió en el camino, para convertir el tanto de una victoria justa porque el local jugó mejor y, además, lo hizo casi todo el partido con un jugador más por el yerro de Merlos en la expulsión de Colombo.

Defensa casi llega al impensado empate a los 30, en un buen centro pasado de Soto que Merentiel tocó de derecha, pero salvó Arboleda.

Y en el final Merlos protagonizó la tercera polémica de la noche cuando el ingresado Balzi fue enganchado por Frías en el área y no cobró penal para Newell’s, en una jugada en la que pareció que no lo sancionó como para compensar la apresurada expulsión de Colombo y la no expulsión de Pablo Pérez.

Síntesis

Newell’s: Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández y Nicolás Castro; Juan Garro, Ramiro Sordo y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, NicolásTripichio, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Francisco Pizzini, Raúl Loaiza, Gabriel Hachen y Walter Bou; Miguel Merentiel y Carlos Rotondi. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el segundo tiempo: 14m. Francisco González (N).

Cambio en el PT: 23m. Kevin Gutiérrez por Hachen (DyJ).

Incidencia en el PT: 20m. expulsado Colombo (DyJ)

Cambios en el ST: 18m. Jerónimo Cacciabue por Pablo Pérez (N) y Juan Manuel García por Sordo (N); 22m. Justo Giani por Francisco González (N); 24m. Tomás Galván por Pizzini (DyJ); 37m. Agustín Fontana por Rotondi (DyJ) y 38m. Guillermo Balzi por Castro (N).

Amonestados: Pablo Pérez (N) y Pizzini (DyJ).

Estadio: Coloso Bielsa (Rosario)

Árbitro: Andrés Merlos.