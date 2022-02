Murió la expareja de Ricardo Fort y la fiscal investiga si se trató de un suicidio

Gustavo Martínez fue pareja de Ricardo Fort.

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, murió este miércoles tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la justicia investiga las circunstancias del hecho, informaron fuentes policiales.

A la 4.15 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado a un edificio de la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Un guardia de la garita de seguridad del edificio había llamado al 911 para reportar que una persona había caído de un piso 21.

Al arribar al lugar, junto con personal del SAME, se confirmó el fallecimiento del hombre, identificado como Gustavo Martínez, expareja de Fort, que se había hecho cargo de la tenencia de sus hijos mellizos cuando el exempresario y mediático murió en 2013.

Fuentes policiales indicaron a Télam que uno de los hijos de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

Martínez tenía la custodia legal de los hijos de Fort.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.

La investigación del hecho, en una causa caratulada hasta el momento como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, que dispuso la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña.

También ordenó la toma de testimonios a los vecinos del mismo piso y el análisis de las cámaras de seguridad para constatar los ingresos y salidas del edificio.

Su perfil comercial no registra deudas económicas significativas en los últimos meses.

Tras la muerte de Ricardo Fort, Martínez obtuvo la custodia legal de sus hijos

En el departamento donde vivía el empresario con los dos menores, informaron, no se observan signos de violencia o desorden.

En noviembre pasado, a punto de cumplirse ocho años del fallecimiento de Ricardo Fort, Martínez contó por primera vez en una entrevista que había recibido señales de parte del chocolatero después de su muerte.

“Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada… Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, contó entre risas en una entrevista con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo, pero es como una cosa que no parece real. Ves algo que no se ve. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Y Felipe también me contó que, otro día distinto, había visto algo parecido”.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. Luego de la muerte del chocolatero, Gustavo Martínez obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe.

En 2017 , como invitado al programa de Mirtha Legrand, Martínez contó cómo llevaba adelante la crianza de los chicos y recordó el momento en el que les tuvo que contar que su papá había muerto. “Ellos siempre hicieron terapia, entonces llamé a la psicóloga de Feli y le pregunté: ‘¿Cómo manejo esto?’ y ella me respondió: ‘Con la verdad’. Felipe me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. En ese instante Martita se echó a llorar. Fue muy duro”, contó.

Y agregó: “Le agradezco a Ricardo que haya confiado en mí porque esas dos criaturas son lo que más amo en la vida”.