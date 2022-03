Miley Cyrus llegó a la Argentina y emocionó a sus fans al saludarlos. Mirá

Miley Cyrus llegó a la Argentina y emocionó a sus fans al saludarlos

Pronta a presentarse en el día de mañana en la fecha inaugural del Lollapalooza 2022, Miley Cyrus arribó a nuestro país y fue recibida por un grupo de efusivos fans.

La cantante llegó esta madrugada camuflada con un look “total black”, muy abrigada y anteojos, pero se hizo un tiempo para saludar a quienes la estaban esperando, antes de ir a instalarse en el lujoso hotel de Puerto Madero.

Lollapalooza 2022: Miley Cyrus invitó personalmente a un fanático a su show en Argentina

La cantante pop invitó a su show a un joven fanático que vendía juguetes para comprar su entrada.

Javier Ventura de unos 14 años de edad fue invitado por ella a su concierto en el Lollapalooza Argentina 2022, tras llegar a oídos de la cantante su historia. El joven es fanático desde muy pequeño de la cantante llegando, incluso, a crear una cuenta fandom en Instagram, de la cual ¡Miley es una de sus seguidoras!

La historia que conmovió a Miley

Tras conocer el line up del Lollapalooza Argentina 2022, el joven Javier se propuso hacer los imposible para comprar las entradas y asistir al show de su ídola. Fue de esta forma que, junto a su primo de ocho años de edad tuvieron la tierna idea de vender los juguetes del pequeño y así acceder al ticket.

La invitación de Miley a un joven fan a su show en Argentina. Foto: AP

Con una mesa en la puerta de su casa, el joven de catorce y el pequeño de ocho años de edad, comenzaron su venta de “Toys for Miley”, es decir, “Juguetes para Miley”, como habían apodado su tierno negocio.

Lo que no imaginaban el pequeño y el joven era que, tras compartir la foto de su fantástica y dulce idea, esta llegaría a manos de la cantante. Fue de esta forma que, a través de su cuenta de Twitter, Miley comentó en el posteo “Be my guest! Check your DM” lo cual significa, nada más ni nada menos que, “Se mi invitado! Revisa tus mensajes”.

La invitación de Miley a un joven fan a su show en Argentina. Foto: Gentileza Los 40

Envuelto en una fantasía, Javier ingresó a su bandeja de entrada y tal cual la cantante le prometió ¡Allí estaba el mensaje de Miley! “Olivia and I will handle and make sure u c the show”, es decir, “Olivia y yo nos encargaremos y aseguraremos de que veas el show”, sin duda, un sueño hecho real para el joven quien aseguró en una entrevista con un famoso diario “Todavía no lo puedo creer”.