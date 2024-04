Melconian le contestó con ironía a Milei por imitarlo y lanzó una advertencia sobre la inflación. (Foto: Télam).

El economista Carlos Melconian le contestó con ironía Presidente Javier Milei por su imitación en la gala anual de la Fundación Libertad y lanzó una llamativa advertencia sobre el rumbo de la inflación durante los próximos meses.

“Me gusta más como me imita (Ariel) Tarico, le sale mejor. Con un poco más de práctica le va a salir”, señaló el economista, quien se tomó de buena manera la chicana. El jefe de Estado rememoró las declaraciones de Melconian durante la campaña, en la que aseguraba que no había dólares para dolarizar con una metáfora sobre “los fideos y el tuco”.

Javier Milei cargó a Carlos Melconian, que se encontraba en la cena, y aludió a otros economistas durante su discurso

El Presidente aprovechó su ponencia de casi una hora para enviar dardos calientes a distintos referentes que cuestionaron algunos puntos de sus políticas

El presidente Javier Milei dio una larga charla en el cierre de la cena anual de Fundación Libertad en donde fustigó contra la oposición, sectores sindicales y en específico arremetió contra diferentes economistas que criticaron en reiteradas ocasiones las medidas adoptadas por el Gobierno desde su arribo a la Casa Rosada. Entre los señalados, pero sin nombrarlos de forma directa, están Carlos Melconian, Hernán Lacunza, Carlos Rodríguez, entre otros.

De la misma forma en la que desenfundó en entrevistas anteriores contra periodistas voces opositoras o quienes cuestionan sus decisiones, el Presidente se ensañó ahora con economistas. De entrada, volvió a referirse a los éxitos económicos de su gestión, al igual que el lunes durante su tercera cadena nacional para luego retratar a quienes presagiaron que no alcanzaría las primeras metas que se fijó el Ejecutivo.

“Algunos economistas profesionales, quizás por ignorancia o resentimiento, dicen que no hay plan de estabilización, pero entonces cómo es que baja la inflación”, planteó sin dar nombres y siguió: “No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

El presidente Javier Milei en la cena de la Fundación LibertadPrensa Fundación Libertad

En ese sentido, lanzó dardos calientes contra Carlos Melconian, quien fuera el postulado por Patricia Bullrich para ser su ministro de Economía en caso de haber ganado la presidencia. Utilizó una metáfora del economista que se le oyó en diversas entrevistas para sostener la imposibilidad de dolarizar si no había dólarers en las reservas. “ Había uno que decía fideos con tuco… Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error… ”, lanzó, aun cuando el economista se encontraba presente en el evento. Luego, agregó: “Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento… La vida es así”.

Por otro lado, hizo ácidas referencias a Carlos Rodríguez, quien fue su asesor económico en la campaña presidencial. En algunas entrevistas el conomista criticó que la forma en la que el Gobierno alcanzó el superávit financiero fue a raíz de la licuación de los salarios y planteó que no será sostenible en el tiempo.

El presidente Javier Milei en la cena de la Fundación LibertadPrensa Fundación Libertad

Al respecto, Milei esgrimió: “Decían que era imposible conseguirlo en 2024, y hablábamos con ‘Toto’ y decíamos que lo conseguimos en marzo. Alcanzamos el equilibrio financiero. En lugar de reconocer que le pifiaron dijeron que era poquita motosierra y mucha licuadora. Pregunten qué pasó con la obra pública. Qué pasó con las transferencias discrecionales. Qué pasó con los intermediarios, y los empleados públicos. La motosierra es un poquito más grande. Es la mayor parte del ajuste ”.

Tanto Melconian como Rodríguez consideraron que Milei y su equipo económico no disponen de un plan de estabilización. El Presidente los chicaneó indirectamente: “Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia, por resentimiento, y otros que si se quisieran suicidar deberían tirarse desde su ego porque quedarían fritos, dicen que ‘no hay plan de estabilización’…¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero”.

Por otro lado criticó las especulaciones referidas al tipo de cambio y la imposibilidad de salir del cepo que hizo Hernán Lacunza, el exministro de Economía de Mauricio Macri, quien presenció el discurso desde de una de las mesas del recinto. “Esos mismos que dicen que hay atraso cambiario, son los mismos que decían que había que poner el dólar a $600 y tenían una hipótesis de inflación más alta. Nosotros lo pusimos por el equivalente a $1000 y tenemos menos inflación”, dijo y planteó: “Por lo menos sean coherentes para no ser intelectualmente deshonestos”.

Javier Milei en la cena de Fundación LibertadCaptura de Video

Otros de los castigados por el líder de La Libertad Avanza fueron referentes de la oposición. Tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio Massa fueron centro de los ataques efusivos del jefe de Estado.

“El gobierno delincuente que nos precedió emitió 28 puntos del PBI, manga de chorros. De esos 28, en el último año emitieron 13 puntos. Nos dejaron implícita una multiplicación de precios por cinco veces. Y un Banco Central quebrado. Nos dejaron sobrantes monetarios. Nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético que está en la provincia, decía que era una exageración ”, pronunció Milei en referencia a Kicillof.

Tampoco se olvidó de quienes participaron de la marcha universitaria: “Usan causas nobles para desestabilizar a un Gobierno, porque saben que pierden y no vuelven más”. El mandatario había escrito algo similar con dardos al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, al senador nacional Martín Lousteau y el kirchnerismo.

Javier Milei y Mauricio Macri se abrazaron tras el discurso del presidente en la Fundación Libertad

Sin embargo hubo elogios y referencias notables, sobre todo hacia referentes de su espacio, uno de ellos, el ideólogo de la ley de Bases, Federico Sturzenegger: “Creí que tener un banco central era posible. Cuando tuvimos el mejor banco que precedió Federico pensé que podíamos tenerlo hasta el 28 de diciembre de 2017 que se lo llevaron puesto y gatilló el regreso del kirchnerismo. Al Banco Central ya lo voy a agarrar, es cuestión de tiempo”. También le dijo “coloso”.

En ese sentido, sobre su gabinete, ponderó a quienes estaban presentes: Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diana Mondino y Guillermo Francos, aunque el reconocimiento fue para casi todos los funcionarios que también estaban presentes en la cena. Dijo que cada uno es el “Messi” en su tarea. También se mostró emotivo al saludar a Macri y otros mandatarios y exmandatarios presentes en el lugar, con quienes se fundió en un abrazo tras finalizar su discurso. Entre ellos, Luis Lacalle Pou, José María Aznar y Jorge Quiroga.