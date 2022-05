Mayo, con los impactos de Trueno, Tini, Nicky Nicole, Cazzu, Rusherking y Bad Bunny. Todos los Videos

Fue el mes de Trueno

¡Qué manera de arrancar el mes de mayo! ¡Nada más y nada menos que en el Día Internacional del Trabajador, en el Quilmes Rock con Gorillaz, mandándose un freestyle en “Clint Eastwood”, icónica canción de la banda liderada por Damon! La impro de Truenito, invadió todas las redes sociales, con fans y colegas compartiendo el talento del joven músico y palabras de aliento.

El joven del barrio porteño de La Boca continuó el mes con el lanzamiento del single “Manifiesto Freestyle” junto a Bizarrap, con una letra comprometida en la que reclama y visibiliza injusticias sociales.

Finalmente, y luego de haber adelantado en una publicación de Instagram, los nombres y el orden de las canciones de su álbum finalmente el 12 de mayo sacó nuevo disco de estudio “BIEN O MAL” a modo álbum triple: Disco 1 (6 tracks), Disco 2 (1 track- “Manifiesto”) y Disco 3 (8 tracks).

Cuenta con 5 colaboraciones: Pedro Peligro, Nathy Peluso, Victor Heredia, Duki, Randy y Bizarrap. “Tierra Zanta”, el featuring junto al popular músico Victor Heredia, ya tiene su videoclip. En las letras de sus canciones, Trueno describe a la idiosincrasia argentina, nuestra cultura, el contexto político-social, con letras profundas y un análisis agudo al ritmo del rap.

De estas quince canciones, Trueno ya había lanzado varias a modo singles: “Solo por vos”, “Manifiesto” la semana anterior, “Dance crip” y “FEEL ME??”. Con este segundo disco, el artista de La Boca demuestra una vez más todo lo que tiene para ofrecer a su público, que no para de crecer, y que el hip hop es su fuerte y corre por sus venas. Va a ser difícil superar esta obra musical, sin lugar a dudas, el Truenito subió la vara.

”Nota” de Nicki Nicole y Eladio Carrión

Nicki Nicole (21) y el puertorriqueño Eladio Carrión (27) estrenaron juntos “Nota”, single con videoclip. La dupla realizó un vivo en Instagram, minutos antes del estreno para generar expectativa en los fans. En el video se puede observar la pantalla dividida que cuenta dos historias: en el lado izquierdo se lo ve a Eladio y en el derecho a Nicki, en contextos diferentes. Al final del clip, la pantalla se unifica en un solo plano y ambos músicos se encuentran, con un cierre peculiar: un hombre vestido de Cupido que es perseguido por perros de la policía.

La joven argentina no para de sorprender a su público, tanto nacional como internacional, y demuestra una vez más, que tiene energía, talento y que no la para nadie.

“La Triple T”, “Carne y hueso” y los cinco masivos shows de Tini

A full producción, Tini Stoessel (25) lanzó el 5 de mayo el single con videoclip, “La Triple T”, con una “crew” de bailarines de mucho talento. Tanto la escenografía como la coreografía tiene algunos movimientos de Hip Hop Old School al igual que elementos propios del pop tradicional tipo Spice Girls. Si bien las canciones de Tini no son música urbana pura, es una buena fusión entre el reggaeton, el pop y lo latino.

Pero Tini dio mucho más. Este mes también estrenó “Carne y Hueso”, en donde hace uso de sus cualidades como actriz, cultivadas desde pequeña. En esta canción hace uso de su instrumento y recorre su amplio registro vocal. A diferencia de “La Triple T”, “Carne y Hueso” se trata de una balada que narra una historia de desamor y de lo doloroso de olvidar a alguien con quien ya no se está.

En mayo Tini también se presentó en los cinco y tan esperados shows del Hipódromo de Palermo, los cuales postergó por la salud de su padre. Finalmente, sus fans pudieron disfrutar de estas fechas a pura música, coreografía, cambios de vestuario y la energía de Tini que se transmite hasta la última fila. La última fecha del sábado 28 de mayo se transmitió en vivo por Star+ para toda América Latina.

“Tu arte”, de Sástian

Sebastián Carbonara (27), alias Sástian es un músico urbano que en mayo relanzó su carrera con “Tu arte”, single de trap con videoclip que muestra un sonido nuevo y una propuesta diferente a lo que venía haciendo. En charla con Télam, conversó sobre sus inicios en el hip hop, las batallas de rap porteñas, su lucha contra el cáncer, su presente musical y sus proyectos a futuro.

“Intoxicao” de Emilia ft Nicki Nicole

Emilia lanzó este single junto a su colega Nicki Nicole, como anticipo de su disco “Tu crees en mi”.

“Ice cream” por Rusherking

Rusher (21) presentó a principios de mayo “Ice cream”, single con videoclip, en el que juega también a ser actor. En la letra de esta nueva canción, el artista narra una historia de encuentros y desencuentros, de la tensión sexual entre cuerpos y mentes.

“Dwele” Chita

Chita, con su voz aireada, entre sensual y cálida, lanzó “Dwele”, single con videoclip que transita sonidos de neo soul, r&b, pop y mucho más. Con micrófono en mano, al ritmo de su propia melodía, la artista de 26 años baila con estilo, subida a sus tacos.

“Nena trampa” Cazzu

“Nena trampa” es el nuevo disco de la artista de Jujuy con 10 tracks para bailar, cantar y perrear.

Cazzu y María Becerra se unieron en “Maléfica”, single con videoclip que forma parte del album, en el que demuestran sus talentols, generando una combinación de power de mujeres de la escena urbana nacional. La coreografía estuvo a cargo de la talentosa Denise de la Roche, quien también es la responsable de muchos shows y videos musicales de Lali.

La artista jujeña presentó este tema en “La Resistencia”, el exitoso programa de la televisión española.

“FASHION DILLER” de Tachu y Tiago PZK

Una de las parejas del trap del momento, Taichu y Tiago PZK, lanzaron en conjunto por primera vez: fue con “FASHION DILLER”, single con videoclip, con un sonido bien urbano.

”ESPIN4AS” de LWLO

Lucila Torres, más conocida como LWLO, lanzó a principios del mes de mayo “ESPIN4AS”, single que se suma a su repertorio y demuestra su versatilidad

En charla con Télam, LWLO reflexionó sobre su recorrido musical que la posiciona no solo en el lugar de artista sino de también de productora, un camino que le abre mucho futuro.

“Bipolar”, de LIT killah y Lil Mosey

LIT Killah (22) presentó nuevo single junto a Lil Mosey (20), artista estadounidense de hip hop. Estrenaron “Bipolar” con un videoclip que filmaron en las calles de Los Ángles, cuando el trapero argentino estuvo de visita en Estados Unidos por los premios Latin American Music Awards.

Escena Internacional

Sería imposible mencionar todos los nuevos discos, sencillos y videos musicales que lanzaron artistas internacionales durante mayo. De todas maneras, el siguiente listado es una selección de algunos de ellos, incluido el tan soñado disco “Un verano disco”, del puertorriqueño Bad Bunny.

“Un verano sin ti”, el tan esperado álbum de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio (28), alias Bad Bunny, tuvo en vela a todos sus fans y finalmente ldio a conocer en la primera semana de mayo su tan esperado disco “Un verano sin ti”. El mismo cuenta con 23 tracks y 21 tienen piezas audiovisuales, todas en la playa, acorde al título del álbum.

La última creación del Conejo Malo cuenta con 8 colaboraciones junto a Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla.

El músico puertorriqueño publicó adelantos del disco durante meses a través de cortos videos en Instagram con el actor español Mario Casas.

“Delirio de grandeza”, de Rosalía

No quedan dudas que “Motamami” es uno de los discos más importantes en lo que va del 2022 y que Rosalía es imparable. La artista española lanzó este 11 de mayo, videoclip de “Delirio de grandeza”, canción número once del exitoso álbum que presentó el pasado marzo.

“Mr. Morale & The Big Steppers”, de Kendrick Lamar

Tapa del nuevo álbum de Kendrick Lamar (Captura Pantalla)

Kendrick Lamar Duckworth (34) es un rapero, compositor y productor musical estadounidense, oriundo de California. Es un artista muy influyente y respetado en la música urbana y un referente del hip hop. Ha recibido 13 Grammys, entre otros premios.

Este mayo lanzó su álbum doble “Mr. Morale & The Big Steppers”, que en Spotify está dividido en “Disco 1″’ y “Disco 2”, con 9 tracks cada uno.

Lamar también dio a conocer este mes un single con videoclip llamado “The heart part 5”, quinta entrega de una pieza musical cuyos primeros capítulos publicó hace cinco años. En un momento menciona a Argentina: “I’m in Argentina wiping my tears full of confusion” (“Estoy en Argentina, secándome las lágrimas llenas de confusión”).

“Esquemas” de Becky G

El último disco de Becky G (25), “Esquemas”, vio la luz este 13 de mayo y cuenta con 14 tracks y sus correspondientes videos en YouTube. Cuenta con cinco colaboraciones: Karol G, Natti Natasha, ELENA ROSE, Guaynaa y El Alfa.

El día del estreno, Rebbeca Marie Gomez publicó en Instagram una serie de fotos con un texto que narra cómo fue el proceso de composición y grabación de este álbum, en momentos oscuros de pandemia. Y agradeció al público y a su equipo de trabajo