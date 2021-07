Maximiliano Guerra se bajó de su candidatura por el PRO y le pegó al Gobierno

Maximiliano Guerra anunció a través de un comunicado que no declinó de la posibilidad de integrar la lista de candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. En su comunicado, el bailarín le agradeció a Patricia Bullrich por el ofrecimiento.

“Quiero contarles que tomé una determinación. Cómo sabemos, nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes y yo no puedo estar alejado de esa realidad”, escribió Maximiliano Guerra junto al extenso comunicado donde anuncia que no competirá por un lugar en el cuerpo legislativo.

Según el coreógrafo argentino, de 54 años de edad, su decisión “facilita la tarea de conformar las listas en la Ciudad” y le da “aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene”. Sin embargo, confirmó que seguirá junto a la líder del PRO “defendiendo las causas compartidas” y se comprometió a “fortalecer al PRO Nacional y a Juntos por el Cambio sumando voluntades”.

Qué dice la carta de Maximiliano Guerra tras bajarse de su candidatura

“La crisis global, que fue agravada por la manifiesta impericia del Gobierno Nacional”, Guerra

Nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes

La crisis global, que fue agravada por la manifiesta impericia del Gobierno Nacional para gestionar la pandemia, sin dar la más mínima muestra de empatía hacia el padecimiento y el dolor de millones de argentinos, me han hecho ver que es imprescindible profundizar el compromiso que asumí de aportar mi granito de arena a la acción política, como la manera más apta para revertir injusticias y cambiar la realidad angustiosa que vivimos. Maximiliano Guerra

Guerra junto a Bullrich y su equipo

Antes de comunicarles la decisión que he tomado, siento la obligación ética, moral y militante de agradecerle a Patricia Bullrich el generoso ofrecimiento que me hizo para integrar la lista de candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Es un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado en mí para tales lides.

Luego de reflexionar, he decidido seguir su ejemplo y su conducta. Y declino también a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio.

Estoy convencido de que esta decisión facilita la tarea de conformar las listas en la querida ciudad que me vio nacer y me da aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene. Batalla que no podemos dejar de enfrentar en cada rincón del país en defensa de la Democracia, la República y la Libertad, frente a un Gobierno con rasgos cada vez más autocráticos que despliega estrategias avasalladoras de las instituciones con un grado de fanatismo inaceptable.

Quiero decirles que seguiré junto a Patricia Bullrich al lado de cada uno de ustedes, defendiendo las causas que compartimos. Nos veremos y escucharemos en cada construcción de ideas, desde el llano, acompañando a quienes digan presente en cada acción para seguir armando el proyecto de país que queremos concretar.

Me comprometo a fortalecer al PRO Nacional y a Juntos por el Cambio sumando voluntades para que volvamos a ser un país productivo, culturalmente integrado al mundo, y en el que cada argentino pueda realizar todo su potencial.

Sé que hoy, más que nunca, necesitamos ejemplos de unidad y generosidad para que ese país que soñamos pueda hacerse realidad. Es mi deseo que este pequeño acto sume a la gran gesta iniciada por Patricia para que la política recupere parte de la dignidad perdida y tome el impulso hacia el progreso que el país reclama y merece.