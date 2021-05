Marcelo Tinelli confirmó la fecha de debut de La Academia 2021

Después de un sinfín de versiones, retrasos y especulaciones, fue el mismísimo Tinelli quien confirmó que el programa que lo regresará a la pantalla de televisión, debutará el próximo 17 de mayo por la pantalla de El Trece

“Volvemos a la tele y ¡estoy feliz! Vuelve @showmatch La Academia y vuelve @showmatch con todo el humor y las mejores imitaciones y sketchs”, empezó Marcelo Tinelli su publicación en Instagram. Y continuó, dando, por fin, la fecha de debut del programa que marcará su regreso a la televisión tras un año sabático obligado. “Nos volvemos a ver desde el lunes 17 de mayo por @eltrecetv. BUENAS NOCHES AMERICA”, cerró el conductor y presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

De esta manera, Marcelo Tinelli confirma la información brindada por este portal el pasado 28 de abril. Si bien había trascendido el 25 de abril que el estreno del certamen interdisciplinario sería el próximo 10 de mayo, fuentes exclusivas a las que consultó Exitoína, adelantaron que la fecha de debut era el 17 de mayo.

Entre los mensajes de celebración por el comienzo del programa se encuentran el de Ángel de Brito, uno de los jurados de La Academia junto a Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, Cande y Mica Tinelli, hijas mayores de “El Cabezón”, Florencia Vigna, Sofía Jujuy Jiménez y Mar Tarrés, participantes del programa, entre otros cientos de comentarios.

La supuesta interna entre Marcelo Tinelli y Guido Kaczka

En Intrusos (América) dijeron que Marcelo Tinelli le habría pedido a Guido Kaczka que dejen de bailar en su programa debido al pronto regreso de esa disciplina y otras en La Academia 2021. Además, aseguraron que en El Trece la interna se profundizó por el enojo del conductor de Bienvenidos a Bordo sobre el cambio de horario que se verá obligado a realizar por la vuelta del oriundo de Bolívar.

“Estos muchachos se acordaron de laburar. Se labura 12 meses, los 365 días del año, como nosotros desde hace 12 años. Nosotros laburamos con pandemia, con Covid-19 y ellos hace dos años que no laburan”, fue una de las frases que le llegó a Adrián Pallares, conductor de Intrusos, sobre el tema.

“Marcelo pidió 21:30 horas”, aseguró Marcela Tauro en el pase que Guido realiza con Santiago del Moro en FM La 100. A lo que Kaczka contestó diciendo que desde 2020 estaba previsto el posible cambio que lo tendrá dos veces por día en la pantalla del canal de Constitución.

Desde LaFlia hablaron con Exitoína y desmintieron de manera categórica la versión que indicaba que el conductor de Showmatch quiere prohibir los bailes en Bienvenidos a bordo.

Cómo será Showmatch: La Academia 2021

Según explicó Marcelo Tinelli, tras un 2020 en el que no pudo salir al aire por la pandemia, La Academia será un formato distinto al Bailando. Habrá una mezcla de humor y una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, contó tiempo atrás De Brito sobre algunas de las disciplinas que se verán en el programa.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

Aún no se conocen grandes detalles sobre cómo será la apertura de ShowMatch de este año, pero el mismo Marcelo Tinelli compartió algunos vistazos de las escenas que grabó con Guillermina Valdés en una calle de Buenos Aires.

Pero además de la madre de Dante, Paloma, Helena y Lorenzo, famosos como Adrián Suar, Soledad Silveyra, Laura Fernández, Jey Mammon, el Puma Goity y Oscar Ruggeri, entre otros, también formarán parte del arranque del reality.













Showmatch La Academia 2021: la lista de los participantes