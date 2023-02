“Mantener el bajo perfil”: los detalles del pacto secreto que tendría Marcos de “Gran Hermano” con su novia

Marcos mantiene un perfil reservado en “Gran Hermano” y evita hablar sobre su vida privada. (Foto: Captura Telefe).

Marcos Ginocchio es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano (Telefe) por su bajo perfil y timidez. Su vida privada es una de las grandes incógnitas de sus compañeros y de los televidentes. Por eso, en las últimas horas aparecieron algunas especulaciones sobre su novia, con quien habría hecho un pacto para resguardar la relación.

Según trascendió, la intención del joven salteño es mantener en secreto su vínculo amoroso con Josefina Tanco. “Me contaron que antes de entrar a la casa acordaron con su novia el bajo perfil de la relación”, aseguró Ángel de Brito en Twitter, en respuesta a la publicación de un usuario que se cuestionaba el extraño accionar del “Primo”.

Algunos fanáticos de Marcos sueñan con que se concrete su relación con Julieta Poggio dentro de la casa, pero hay otros que solo se interesan en saber más sobre su vida personal e instalan rumores sobre su supuesta novia. Lo cierto es que el participante en varias ocasiones mencionó a una ex, e incluso le contó a Lucila “La Tora” que tuvo una relación de “tres años y algo”.

Aseguran que Marcos hizo un pacto con su novia antes de entrar a “Gran Hermano”. (Foto: Captura Twitter / Angeldebritook).

Mientras él se resiste a hablar de ese amor, en las redes sociales empezó a circular el nombre de Josefina Tanco, una joven salteña con la que él tuvo interacciones a través de Instagram. Además de fotos juntos, también hay likes de Ginocchio en casi todas sus publicaciones -incluso, hasta antes de entrar al reality– y comentarios con emojis de corazones o caritas enamoradas.

La situación de esquivar preguntas y temas íntimos es muy evidente dentro de la casa. Tal es así que Julieta, en la última gala, expresó: “A veces evade algunas cosas. Es un poco tímido. Hay algunas preguntas incómodas que prefiere no responder, y se va. Yo quiero que te la juegues”.

En las redes especulan que Josefina Tanco sería la joven salteña con la que Marcos tuvo una relación amorosa. (Foto: Instagram / josefinatanco).

Julieta le tiró una indirecta a Marcos en “Gran Hermano”: “¡Quiero que te la juegues!”

Este lunes en Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro les pidió a los participantes que definieran con pocas palabras a cada uno de sus compañeros. La propuesta derivó en un divertido ida y vuelta en el que Julieta Poggio le tiró una indirecta Marcos Ginocchio y reavivó la ilusión de algunos televidentes en que comiencen un romance dentro de la casa más famosa del país.

“El primo aunque a veces parezca un poco serio es muy gracioso, pone vocecita de chiste y me hace cag… de la risa. Es muy copado también, y es cariñoso, cuando estás mal, te abraza, te la sube… como defecto podría decir que evade algunas cosas, es un poco tímido. Le falta sacar una parte de él, yo ya se lo dije. Hay preguntas incómodas que prefiere no responder, se levanta y se va”, arrancó diciendo la concursante.

Luego, lanzó una frase que se volvió viral: “Quizás no sea un defecto, pero a mí me pasa eso… ¡Quiero que te la juegues!”. Rápidamente, ante la gran expectativa en torno a una posible relación entre los jóvenes, el conductor del ciclo insistió en el tema y le repreguntó: “¿Qué te la juegues con qué?”. “A veces le hacemos preguntas sarpadas en un juego y él se levanta y se va. Se pone colorado y se va”, respondió ella desviando un poco el foco.

Por su parte, cuando Marcos manifestó lo que más le encanta de la personalidad de su compañera: “Juli es súper transparente. Me encanta que disfrute tanto de la casa, de estar con nosotros, de reír, de pasarla bien. En ese sentido, es muy sana. Se nota que es muy transparente y se muestra como es“. Pero a la hora de remarcar lo que eso que no sería tan bueno de Disney, el salteño expresó gracioso: “Que se come la comida de los demás. Y usa mucho papel higiénico“.

Romina liquidó a Alfa en pleno vivo de El Debate de Gran Hermano

Gran Hermano (Telefe) se disponía a vivir una noche de juegos, pero todo terminó en tensión debido a una de las consignas. Walter Alfa Santiago intentó tapar su actual mala relación con Romina Uhrig pero ésta no se lo dejó pasar y lo liquidó en pleno vivo.

Vestidos de distintos personajes, los jugadores debieron jugar a decir las virtudes y los defectos de sus compañeros. Fue a su turno cuando Romina (Gatúbela) y Alfa (Pedro Picapiedra) dejaron en claro que su relación atraviesa su peor momento. El jugador intentó poner un manto de piedad cuando Santiago del Moro le preguntó por los defectos de Romina, pero ella no perdonó el duro comentario sobre sus hijas que él le hizo días atrás y expuso con todo su quebrada relación.

Alfa le dijo a Santiago del Moro que esperaba reconciliarse pronto con Romina, pero la exdiputada aseguró que su convivencia cambió radicalmente tras la pelea que tuvieron donde Santiago opinó sin filtros sobre ella, su juego y sus hijas.

“De entrada fue una compañera acá, compartimos todo. Somos los únicos que somos padres y sabemos de ese sentimiento. Es muy madraza y tiene un corazón de oro, tiene mucha bondad y entrega completamente todo. Puede hasta hacer panqueques a la dos de la mañana”, indicó Walter sobre las virtudes de Romina.

Al hablar de los defectos, y consultado por Santiago del Moro sobre cómo está su relación con la exdiputada, Alfa dijo: “Estamos bien. El único defecto es que escucha lo que quiere escuchar, pero pasa. Estamos todo el día y no puedo echarle culpa ni decirle que es un defecto. Siempre descargó en mí y si se enoja, se enoja conmigo. Pero no le veo defectos”, afirmó.

Notablemente en contra de lo que estaba diciendo su compañero, Romina salió al cruce después de que el conductor del reality le diera la palabra. “No me parece para nada, no descargo en nadie. Al contrario y lo hablo con el psicólogo: me lo guardo sola”, replicó. “Lamentablemente no estamos bien, te voy a decir la verdad. Él era una persona con la que me aferré mucho. Somos el agua y el aceite, y al psicólogo le dije que no sé por qué me aferré a él“, declaró.

“¿Creen que van a poder resolver esto?”, les preguntó el conductor de Telefe a los jugadores. “Yo creo y quiero que sí”, contestó primero Alfa. “Pasa que tuvimos varias discusiones. Siento lo contrario. Todo lo que a él le pasaba acá, siempre se enojaba conmigo. Un día le llegué a preguntar por qué era así”, expresó ella. “Al principio nadie le hablaba, estaban todos enojados con Alfa, y llegaba a poner a toda la casa en contra mío por hablar con él, y me daba como mucha pena porque me había encariñado”, reflexionó la exdiputada disfrazada de Gatúbela.

“Pasaron cosas. Cuando él estuvo mal, yo estuve. Y cuando yo estuve mal, pasó lo contrario. Me dijo cosas que no estuvieron buenas”, continuó Romina. “Obvio que yo voy a extrañar a mis hijas, pero eso no significa que estoy sufriendo. Hay momentos en los que las extraño todo el tiempo. Alfa tiene un pensamiento que no comparto y yo le pedí que tengamos una buena convivencia. En la última discusión no pasó, y creo que ahora la convivencia es mejor así porque la pelea me hace mal“, sostuvo. “Yo tengo carácter y la pelea me hace muy mal. Capaz que afuera no sé, pero hoy totalmente me duele un montón y no quiero que pase de nuevo el tema de la pelea“, finalizó Romina.