Macri: críticas al Gobierno, el acuerdo con el FMI y el futuro de Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri brindó una extensa entrevista en la que habló sobre el rumbo del Gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández y su relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las elecciones del 2023.

“A Alberto Fernández no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo”

“Fue el no-discurso. Ya no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial. Ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido; termina en esto”, sostuvo el dirigente opositor, al ser consultado por el discurso del presidente del viernes pasado, en el marco de la “guerra” contra la inflación. “No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir”, añadió.

En diálogo con LN+, Macri dijo que “por una falta de entendimiento y fallas en nuestro gobierno -señaló-, hubo gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, con ideas fantasiosas. Dimos un paso para atrás”.

También se refirió a la interna en el Frente de Todos: “Encima que tienen el país a la deriva, sin rumbo, sin plan se pelean entre ellos. Eso da vergüenza”.

Por otro lado, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que el hecho de que el Gobierno haya tenido que acudir al organismo de crédito “es un colapso cultural del populismo”.

“No vamos a creer más que el Fondo es el cuco. Es el espejo que muchos años los argentinos no quisimos mirar: es el espejo de los otros países que te dicen ‘vos tenés que hacer lo mismo que nosotros y arremangarte para construir un país’. No podés vivir de prestado y echándole la culpa a los demás”.

“El fondo son los otros países que con el apoyo de los presidentes como Merkel, Trump, nos dieron una mano enorme para ver si podíamos salir adelante y continuar en el rumbo que íbamos. El acuerdo con el fondo es el kirchnerismo chocando contra la pared”, afirmó.

En este sentido, añadió: “El solo hecho de que ellos hayan tenido que pedir ayuda al Fondo para empezar a ordenarse es un colapso cultural del populismo: tuvieron que reconocer que no se puede seguir con al fantasía de gastar lo que no se puede, emitir infinito y echarle la culpa a un enemigo que no existe”.

“En 2017 estaba bien tirar piedras; ahora la Vicepresidenta está preocupada”

El ex jefe de Estado también se refirió a los incidentes en el Congreso durante el debate por el acuerdo con el FMI en Diputados, donde destrozaron el despacho de la titular del Senado, Cristina Kirchner. “En ese momento estaba bien tirar piedras y ahora la Vicepresidenta está preocupada”, en alusión a lo ocurrido en 2017, cuando manifestantes arrojaron toneladas de piedras contra el Congreso.

“No se preocupó tampoco por los policías. Rechazo visceralmente ese tipo de violencia, pero me genera repudio que ella se pone en protagonista cuando hubo cinco policías que fueron a un hospital, dos de ellos mujeres”, criticó. Hay gente que piensa que los policías no son seres humanos, que están para que inadaptados los agredan. Esto se termina si los que hacen estas cosas van presos”, apuntó.

Para el referente del principal frente opositor, la vicepresidente “perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo”. “Ella soñaba con la fantasía de pertenecer a una liga de países con gobiernos autoritarios y eso está cayéndose a pedazos con la invasión criminal que ha hecho Putin en Ucrania”.

“No sabe dónde pararse. Su único objetivo volviendo al poder era lograr impunidad sobre la cantidad de zafarranchos que se le investigan y, secundario, torturarme a mí sistemáticamente. Y ve que eso no le ha funcionado“, aseguró.

“Seguramente vamos al volver al poder en 2023”

Con respecto a la carrera presidencial rumbo a 2023, Macri analizó el rol de los principales dirigentes de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Los estoy apoyando en todo lo que puedo. No hay que simplificar más: el mundo es complejo, la Argentina es compleja y va a requerir de mucha inteligencia y decisión. Lo veo a cada uno muy bien plantado con su perfil, ya confirmaron que tienen vocación de conducir la Argentina y los voy a ayudar hasta el día que comiencen las PASO”, dijo.

Sobre María Eugenia Vidal, comentó: “La veo queriendo volver a plantarse en el escenario político. La veo mucho mejor. Ella también amaga. No tiene tanta decisión como tienen Horacio y Patricia. Claramente está ahí pensándolo”.

También se refirió a los radicales, parte de la coalición opositora: “Creo que la mejor aparición que tuvo la política en la última elección fue Martín Tetaz. Tiene ideas más liberales. Él representa al primer gran liberal que tuvo la Argentina que es Leandro N. Alem”.

Por último, dijo que hoy no piensa en asumir algún cargo, aunque tampoco desestimó esa posibilidad: “Me siento cómodo ayudando como estoy ayudando y en su momento voy a encontrar mi lugar. Yo siempre voy a estar”