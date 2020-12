Liga Freestyle del Interior / Edición 01 Temp.01

Matias Del Valle Rossi, es el organizador de una liga de Freestyle junto con Francisco Zanuzzi, ellos desarrollan este encuentro de la #IFLFunes

El evento tendrá lugar en el nuevo Paseo de la Estación en pleno corazón de la ciudad de Funes el Domingo 3 de enero.

La nueva competencia diseñada por jóvenes funenses podrá ver luz después que todo se detuviera allá por Marzo de este año, cuando comenzó la cuarentena, que era la primera fecha elegida para dar comienzo a este nuevo formato del mundo del Trap/Rap.

Esta Primera Liga de Batallas de Rap del Interior constará en su primer temporada de 10 participantes que a lo largo de 9 fechas se presentarán ante el público en un evento multicultural.





En las reuniones organizativas fueron incluidos los padres de los jóvenes para apoyar seriamente el evento

Con un formato propio pero similar al estilo de la competencia internacional FMS, cada evento será gratuito mostrando el contenido de las distintas batallas de Rap. Ya confirmaron su presencia el grupo de reggaetón del Instituto Artístico Musas y nuevos talentos de la Escuela Musical Funes Art, entre otros.

Cada presentación posteriormente será transmitida por distintas plataformas digitales, como YouTube e Instagram. Cuenta con el apoyo para regalos y sorteos de marcas.

La Liga en su primera edición ya tiene confirmada la grilla de raperos funenses que se darán cita con sus nombres artísticos: Branca, Boltio, Cepi, Over, Gordo Zarpado, Liber G, MD, Moreno, Morty y Syx.

Dichos participantes serán evaluados por un jurado que ya cuenta con experiencia en otras competencias nacionales y que también aseguraron su participación como Ava, Froxxen, Lich, Farrel, Mat y Respotch.

Es importante aclarar que la Liga tendrá un formato que permitirá 2 ascensos por año y un play-off para que nuevos talentos se sumen a dicha competencia en cada edición. Y en ese sentido, no hay mal que por bien no venga, ya que mientras duró esta cuarentena más de una decena de localidades se anotaron para que sus competencias locales sumen puntos y lograr un lugar en el ascenso a modo de participar de esta nueva IFL.

“Road to Freestyle” de SAN JERONIMO, “ASES KRK” de CARCARAÑA, “GALPONES Freestyle” de CORREA, “Fisherton Free” de FISHERTON ROSARIO, “Coronados Free” de PEREZ, “Malvinas Free” de CAÑADA DE GOMEZ, “Dueño del Sonido” de SUNCHALES, “Galvezter City” de GALVEZ, “God Over Freestyler”- “Zona Zero”, “Fuck The Police” de RAFAELA, “Promesas del Free” de SANTA FE CIUDAD, “New Era´s Skills de ROSARIO y por supuesto, los grupos funenses “Funes Free” y “Funes Free Bars”. Este es el listado de grupos y localidades que se sumaron para el ascenso, demostrando que la competencia ya despertó interés y expectativa a nivel regional, y FUNES será la localidad epicentro de esta movida que puede llegar a convertirse en motivo turístico para la ciudad.