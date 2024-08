La razón por la que Florencia Bertotti no estuvo en el Cris Morena Day: “Ahí quedó todo mal”

Florencia Bertotti fue una de las grandes ausentes en el Cris Morena Day donde estuvieron varias de las figuras que formaron parte de este mundo.

En un evento en el cual participaron los elencos de Casi Ángeles, Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, la actriz no estuvo presente pese a ser la protagonista de esta última. Además, se sabe que el hecho de interpretar una de las canciones de la serie no sería un problema ya que, en un show, ha decidido sumar varios de estos éxitos.

Florencia Bertotti | Redes

Por qué Flor Bertotti no estuvo en el Cris Morena Day

La actriz y cantante que hoy está haciendo una gira internacional cantando los éxitos de Floricienta, no estuvo en el Cris Morena Day. Si bien no se la esperaba, en un momento, una bicicleta amarilla comenzó a bajar por el Teatro Gran Rex colgada de un arnés y se creyó que se trataba de ella, sin embargo, era la actriz que interpreta a Margarita.

Su ausencia se debe a que, según Ángel de Brito, “ahí quedó todo como el cul*, aunque careteen”. Esto se debe a que “con Nini tuvieron juicio, tuvieron quilombo” porque “se choreó toda la idea”.

Incluso, el conductor de Ángel Responde (Bondi Live) le dio el beneficio de la duda a la creadora ya que aseguró: “Bertotti es rara también igual, no es fácil. No es como Floricienta”

Y, concluyó revelando que “Cris le habilitó a que cante las canciones porque, además, cobra fortuna. Mirá si no la va a dejar”.

Por qué no fueron actores de Aliados al Cris Morena Day

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), Caro Domenech reveló la verdadera razón por la que solo había dos personas del elenco de Aliados en el Cris Morena Day. De esta manera, respondió un tweet donde mostraban una de sus canciones y explicó: “Dios que god de temones, estábamos varios invitados pero entiendo que la mayoría estábamos de viaje“.

Además, en Instagram le dedicó un posteo especial: “No pude estar físicamente en el Cris Morena Day pero estuve mirando con mucho amor y nostalgia. Aliados y Devi siempre en mi cora”.

Caro Domenech sobre la ausencia de Aliados en Cris Morena Day

Por su lado, se sabe que se encuentra en Amsterdam, Países Bajos, Oriana Sabatini está en Roma acompañando a su esposo Paulo Dybala y, la otra mitad de MYA, Maxi Espíndola se encuentra en Dublín, Irlanda, junto a Tini Stoessel por su encuentro con Chris Martin.