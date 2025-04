Fabbiani volvió a apuntar contra Gago: “No porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto”

El entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani, volvió a criticar al técnico de Boca, Fernando Gago, por declaraciones que le molestaron tras la victoria de la Lepra por el Apertura y avisó: “No porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto”.

En declaraciones luego de la clasificación del conjunto rosarino a los 16avos de final de la Copa Argentina tras superar a Kimberley, el Ogro se refirió al cruce de declaraciones que tuvo con Pintita: “Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador, yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo me salta todavía el jugador, pero lo tengo que mejorar porque no soy más jugador”.

En la conferencia luego de la derrota, Gago había remarcado el “posicionamiento bajo” de Newell’s y el planteo defensivo, algo que no le gustó para nada a Fabbiani, quien aseguró que fueron “varias las frases” que le cayeron mal. “Creo que el otro día del partido fuimos superior, podíamos haber tenido una goleada, pero cuando se meten con mi jugador y con mi trabajo, no me gusta”, sentenció el Ogro y se diferenció: “Yo te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (por Kimberley) y lo felicito. Y nunca le voy a faltar respeto a nadie”.

Las bombas de Fabbiani contra Gago

Minutos más tarde, agregó: “Si yo tendría más puntos, hoy lo haría jugar de otra manera, pero hay que ponerse el overol y trabajar. Estoy tranquilo porque sé los códigos del fútbol. Jugué 20 años profesionalmente, hoy soy entrenador y respeto mi trabajo, el de mi cuerpo técnico, el de los jugadores, entonces cuando se meten con cosas que a mí no me gustan, las digo porque cuido lo que amo”. Y completó: “Las chicanas a mí no me gustan. Cuando un rival juega mejor que el otro, la verdad que no pasa nada. Es decir: ‘Jugaste bien, jugaste mal, fueron más inteligentes’.

Por último, no se mostró abierto a la posibilidad de mantener una charla con Gago en el corto plazo. “No hablé ni me interesa, ya está. Ganamos y sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba hay que seguir creciendo”, disparó y, sobre si le gusta el estilo de Boca, concluyó: “No sé, yo miro a Newell’s“.