La tajante decisión que tomó Marley con Mirko en medio de la denuncia en su contra

La reciente denuncia pública de Adrián Alfredo Molina contra Alejandro “Marley” Wiebe por supuesta corrupción de menores generó gran impacto en la sociedad y en los medios de comunicación.

Tras las declaraciones del denunciante, el conductor salió a dar su versión de los hechos y negó las acusaciones en “El noticiero de Telefe” y en “LAM”.

El presentador aseguró que tiene pruebas que demuestran lo contrario a las acusaciones y manifestó que, si tuvo una relación con Molina, pero en ese momento ambos eran mayores de edad. Por lo que ahora el caso quedará en manos de la justicia, ya que ambos realizaran sus aportes a la causa.

Luego de hablar en Telefe, en donde trabaja hace muchos años y en el cual sale al aire el programa “Survivior: Expedición Robinson” que conduce actualmente, Marley reveló datos de su relación con Molina que duró varios años e insistió que se conocieron cuando el hombre que lo denuncia iba a la facultad.

Marley contó la decisión que tomó con Mirko tras la denuncia por corrupción de menores

Tras las repercusiones que generó las palabras del denunciante en Intrusos, el conductor volvió a aparecer en vivo en LAM. Fue allí que contó las repercusiones que tuvo la denuncia en su familia teniendo en cuenta que tiene a Mirko de 6 años, a su hija que viene en camino y su madre de 85 años.

“Me dio miedo por la repercusión en la calle, hoy en día hay una crueldad instantánea, son épocas difíciles para algo así, porque por más que yo tenga todas las pruebas alguien se puede quedar solo con la denuncia. Yo tengo a mi vieja que tiene 85 años, a mi hijo de 6, que va a la escuela, pero todos los padres me dicen que me apoyan, que están conmigo, que están protegiendo a Mirko”, comentó Marley en LAM.

Marley habló de cómo trata el tema de la denuncia en su contra con Mirko

Asimismo, el conductor resaltó sobre cómo llevó el tema con su hijo: “No lo hablé con Mirko, y en la escuela lo protegen mucho, la verdad es que tiene una vida muy normal. Con mi mamá sí lo hablé y ella está angustiada, es lo más horrible que puede haber que alguien con tanta liviandad invente todo eso”.

“Obviamente tengo angustia, bronca, impotencia, por más que de mi lado tengo la suerte de haberme guardado todo eso, de casualidad, si yo no hubiera tenido ese cuaderno de 20 hojas detallando su vida y todo lo que pasó, no sé qué hubiera pasado. Pero yo estoy agotado, mal dormido, lo sigo llevando todos los días a Mirko a la escuela, voy en el auto y estoy actuando porque no estoy con la misma felicidad de todos los días”, señaló Marley sobre la relación con su hijo en estos días.

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer detalles de la denuncia ante la Justicia y reveló que estaba radicada en la provincia de Misiones. “La persona que apareció en Crónica, realizó esta denuncia mencionando a Marley y Corazza, en una comisaría de Oberá, Misiones”, aseguró el conductor de LAM en Twitter.

Ante de que saliera a la luz esta denuncia forma contra Marley, cuando salió a la luz el caso de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón, el joven no solo mencionó a este último, sino que también aseguró la participación de otras destacadas personalidades de la televisión y funcionarios públicos. Aunque sin mencionar específicamente a Marley, hizo alusión a "uno que viaja por el mundo" como otro involucrado en el asunto.

Ahora, en la noche de este martes, se conoció una nueva denuncia sobre el conductor. Un hombre de 44 años aseguró que, cuando tenía 17. Según relató el hombre, a mediados de la década del ‘90, cuando tenía 17 años, conoció a una persona a través de Internet. Por meses se comunicaron y llegaron a tener mucha confianza. Por ese entonces, la diferencia de edad era de 10 años.

Marley lo habría citado en Palermo para conocerse, se habría subido a su auto para ir a su casa en Zona Norte. El conductor intentó tener relaciones sexuales, pero el denunciante se negó. Finalmente, el joven accedió y mantuvo una relación durante tres años.

Salió a la luz el contundente tweet de Natacha Jaitt sobre Marley: lo dijo en 2018

Tras cinco años de la muerte de Natacha Jaitt y luego de que se comenzara a investigar una red de pedofilia en la que haría parte el exganador del primer Gran Hermano, Marcelo Corazza, muchos detalles y denuncias que realizó la modelo antes de su muerte volvieron a reflotar.

En el pasado, Natacha Jaitt expresó su preocupación sobre un tema que involucraba a Marley y que revivió el pasado 2 de junio, luego de que Ulises lo reposteara en su perfil y señalara que esto había sido dicho por la modelo en 2018.

En un tweet que ahora cobra relevancia tras la denuncia que llegó contra Marley, Natacha Jaitt mencionó: “Querido Marley, esto no es en tu contra ni en contra de tu bebé, pero deberíamos prestar menos atención a las fotos de lo que come, su apariencia o los vuelos que toma Mirko, y centrarnos más en los niños abusados por la pedofilia, ¿sabes?”.