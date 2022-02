La hermana de Calu Rivero, acusada de robar dinero y un collar en una fiesta privada

Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero fue acusada de robar dinero y un collar en una fiesta privada. De acuerdo con la acusación, la influencer habría asistido a un evento de 50 personas, donde habría revisado diversas carteras y hurtado unos 7.000 pesos y una gargantilla.

La persona que hizo la denuncia contra la hermana de Dignity se enteró de lo sucedido tras revisar la grabación de las cámaras de seguridad del lugar del evento.

Acto seguido, esta persona dio aviso del robo en el grupo de WhatsApp de los invitados a la fiesta, lo que provocó la furia de Marou, quien negó todas las acusaciones, de acuerdo con lo que se reveló en el programa “Intrusos”.

Fue así, según lo revelado en el ciclo, que la denunciante se comunicó de manera privada con la hermana de Calu, exigiéndole que devolviera lo que había hurtado o se encargaría de denunciarla. Y, de hecho, Marou habría sido excluida del grupo de amigas del chat, lo que la obligó a reconocer su falta.

El periodista Lucas Bertero, panelista del programa conducido por Flor de la V, afirmó haber hablado con la persona que hizo la denuncia.

“Fui a dejar mis cosas y el colgante estaba salido, tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí'”, parece que fue lo que dijo Marou tras ser descubierta luego de la fiesta.

“En la cámara de seguridad se ve cómo saca el collar y el dinero. Fue a dos carteras puntuales“, explicó el panelista.

No es la primera vez

Sin embargo, parece ser que no es la primera vez que la hermana de Calu es acusada de robar en un lugar público. Hace varios meses atrás, Marou fue acusada de irse de un supermercado chino de San Telmo sin pagar por lo que había comprado.

“Una cámara de seguridad reveló un episodio confuso, que una persona se estaba llevando una botella de licor y dos velas aromáticas“, contaron en “Intrusos”.

Si bien Marou no dijo nada en público, quien salió a defenderla fue su hermana: “Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber. Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia”.

Lucas Bertero fue el encargado de revelar toda la información hoy en “Intrusos” (América TV) y afirmó que la hermana de la actriz se habría llevado 7 mil pesos y una gargantilla del cumpleaños de una amiga cercana, el cual fue celebrado en una casa que está ubicada en un barrio privado de San Isidro. Una de las cosas que más llamó la atención en un principio, es que Marou se retiró temprano del evento al que fueron aproximadamente 50 personas, todas de la total confianza de la anfitriona, a pesar de que la fiesta estaba en su mejor momento.

Según el periodista, la dueña de la propiedad quedó sorprendida, cuando al día siguiente se dispuso al revisar las cámaras de su casa, tras haber recibido el llamado de las personas que perdieron sus pertenencias. La joven les pidió a sus invitados que guardaran sus pertenencias en la habitación de un niño, razón por la cual existe una cámara de seguridad en el lugar y gracias a ella se pudo constatar que efectivamente habría sido Marou Rivero la que se llevó el dinero y la prenda que no le pertenecía.

Una de las cosas que más molestaron al entorno de la hermana de Dignity, es que cuando se habló en el grupo de WhatsApp sobre lo ocurrido, esta prefirió seguir la corriente de todos y fingir que estaba igual de sorprendida por el robo.