La contundente reacción de la mujer de Sergio Romero después de la polémica del Boca y River

Boca venció 3-2 a River y se metió en las semifinales de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Estudiantes. Sin embargo, el resultado pudo haber sido distinto cuando surgió la gran polémica del partido. El Millonario logró igualar el partido tras un gol en contra de Cristian Lema. Pero, el árbitro Yael Falcón Pérez no convalidó el gol a instancias del VAR porque deliberaron que la pelota no pasó totalmente la línea de meta. Eliana Guercio, la mujer de Sergio Romero, reaccionó después de la increíble atajada del arquero del Xeneize.

El posteo de la esposa del arquero de Boca después de la jugada polémica del Superclásico. (Foto: @sergioromero/Instagram)

"La pelota del partido. El punto de inflexión del Superclásico. Extraordinaria reacción de Sergio Romero tirándose hacia atrás. Para convalidarse el gol, el balón tiene que entrar de manera completa". El periodista Martín Arévalo compartió esta historia, que luego fue subida por la esposa de Chiquito, en su cuenta de Instagram.

El posteo de Eliana Guercio después de la jugada polémica del Superclásico. (Foto: @elianaguercio12/Instagram)

La comunicación entre el VAR y el árbitro Yael Falcón Pérez en el gol polémico anulado a River

VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando… Es dura.

VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá… Un cuadro más, un cuadro menos…-

AVAR: Es muy ajustada, Yael.

Árbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

VAR: Yael… Árbitro: Sí, Ignacio.

VAR: Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está? Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

Árbitro: Bien, revisión completa.

Chiquito Romero habló sobre la jugada polémica del Superclásico: “No entró”

“Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado”, explicó Sergio Romero.