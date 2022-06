La Comisión Interamericana de DDHH falló a favor de Praxedes Candelmo Correa en la causa contra Telefe, Matías Martin y Gastón Portal

La enfermera denunció al Bambino Veira por el abuso sexual con el que marcó su vida para siempre a los 13 años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, falló en octubre del 2021 en favor de Praxedes Candelmo Correa, antes conocida como Malena Candelmo, quien denunció repetidas veces ante la Justicia argentina, situaciones de falta de acceso a la salud pública por parte del Hospital Durand y hostigamiento mediático hacia su persona por burlas de Matías Martin y Gastón Portal en el programa de Telefe Aunque usted no lo viera.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Praxedes habló por primera vez acerca de este fallo inédito. “Fueron a muchos conductores en realidad los que me maltrataron, denuncié pero ninguna prosperó porque los jueces se agarraban de la libertad de expresión“.

“Mi papá me ayudó en las instancias previas, la denuncia de Telefe y Gastón Portal todavía está en primera instancia pero La Comisión Interamericana de DDHH se expide sobre el retraso que se hace con mis denuncias. Le piden a la Justicia argentina que actúen rápido contra el canal, contra Matías Martin y con Portal”, especificó en nota con Franco Torchia en el ciclo No se puede del Amor.

Es decir, el máximo organismo de Justicia Internacional le solicita a la jueza María Laura Ragoni que se expida sobre la causa que en 2004 inició Candelmo por injurias a Matías Martin, Gastón Portal y Telefe por burlarse de ella y descalificar en el programa Aunque usted no lo viera, mediante imágenes de archivo y comentarios ofensivos”.

“El retraso de la justicia general que hay en la Argentina es por la falta de respeto al género y la falta de respeto a la salud. Mandé constantes mensajes, tenes que seguir mandando pruebas y me seguían sucediendo cosas y las tenía fundamentadas. A la Comisión Interamericana le interesa escuchar el testimonio de lo que pasó, no me pidieron pruebas legales, me quisieron escuchar”, contó Praxedes. “Fui perseverante y no dejé de ser yo. Me expresaba con mi dolor y de esa manera me fui curando a mí misma”, concluyó.

Por qué Práxedes Candelmo denunció a Gastón Portal y Matías Martin

“Matías Martin dijo al aire que le daba asco mi manera de hablar. Me descalificaban y me trataban de tarada, como algo de baja categoría. Me sentía en el infierno”, contó Práxedes en una entrevista.

Siete años atrás, consultado por Bien de Verano (Magazine), el ciclo conducido por Ángel de Brito, Martin respondió: “No siento que le tenga que pedir disculpas. Nunca hablé de ella ni la mencioné. No sé si continúa el juicio. Sé que en ese programa me quedaron dos juicios de gente que quería sacar algún dinero“.

¿Quién es Práxedes Candelmo Correa, ex Malena Candelmo?

Práxedes denunció al Bambino Veira por el abuso sexual con el que marcó su vida para siempre a los 13 años. A pesar de que el exjugador fue condenado a prisión por seis años, logró salir en libertad a poco de cumplir el primer año de condena. La exposición mediática que le dio este caso, la hizo soñar con algún día poder hacer una carrera en los medios de comunicación, razón por la que hacía apariciones en los principales programas de la televisión argentina.

En una entrevista que concedió a Franco Torchia y Teresita Ferrari para La OnceDiez/Radio de la Ciudad, Práxedes contó que recurría a métodos nocivos para poder estar a la altura de los shows a los que era invitada: “Me alcoholizaba para ir a los canales, me costaba muchísimo. Tanto para los programas de Marcelo Polino como para los de Jorge Rial tenía que tomar porque no te hablaba una palabra. Tenía el sueño que tiene la mayoría de los gays, que es tener un lugar en los medios o en el medio del arte. Para entrar al medio tenés que estar preparado y yo no estaba preparada”.

¿Por qué Malena Candelmo decidió cambiar su nombre a Práxedes?

Práxedes logró rehacer su vida y alejarse los medios definitivamente, para recibirse como enfermera y ejercer su carrera con la mayor dedicación; sin embargo, después de ver la incomodidad que tenían sus pacientes con su nombre y su género, optó por renombrarse como Práxedes, un nombre ambiguo y que significa “la que tiene empeño y esfuerzo”.